Die End-to-End-Plattform integriert Netzwerke, Anwendungen und Cloud-Dienste, um Unternehmen eine nahtlose und schnelle Verbindung von Anlagen und Systemen in 5G-Netzwerken zu ermöglichen.

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein führender Anbieter von Technologiedienstleistungen und Beratung, kündigte heute die Einführung seiner "5G Def-i" Plattformm an. Die integrierte Plattform, mit der Unternehmen ihre Infrastruktur, Netzwerke und Dienste nahtlos umgestalten können, wird erstmals im Rahmen des MWC Barcelona-Panels "Realizing the Ambitions of the Connected Enterprise" vorgestellt.

Viele Unternehmen haben es versäumt, die Rentabilität ihrer Investitionen in Konnektivität zu maximieren. Grund dafür ist die Herausforderung, 5G-Dienste möglichst nah am Unternehmen bereitzustellen. Die 5G Def-i Plattform von Wipro bündelt Tools und Wegbereiter für die Netzwerkkonnektivität auf einer Cloud-nativen Basis, um die Komplexität zu reduzieren und wichtige Systeme nahtlos zu integrieren. Die Plattform umfasst proprietäre Frameworks von Wipro, wie zum Beispiel die Data Discovery Platform, den Multi-Domain Orchestrator und die Cloud Native NFs-Laufzeitplattform, sowie Assets aus einem Ökosystem von Kommunikationsdienstleistern und Anbietern von Netzwerkausrüstung und Software. Diese zentrale End-to-End-Lösung beschleunigt die Implementierung von Diensten für vernetzte, intelligente Unternehmen.

"Die flächendeckende 5G-Konnektivität kann der Schlüssel zur Transformation von Unternehmen, zur Digitalisierung und zu neuen Einnahmequellen sein. Viele Branchen haben jedoch Schwierigkeiten, sich wirklich zu vernetzen und diese Chancen zu nutzen", so Lourdes Charles, VP und Global Head of 5G, Wipro Limited. "Mit der 5G Def-i Plattform von Wipro können Unternehmen aller Branchen das Versprechen von 5G schnell, sicher und effizient nutzen, da das abgedeckte Spektrum immer mehr Möglichkeiten für den Netzausbau eröffnet."

Die 5G Def-i Platform von Wipro baut auf offenen Standards auf und bietet eine Cloud-native Umgebung, Netzwerk-APIs und die Integration von Drittanbietern, sodass Unternehmen ihre bestehende Infrastruktur einbinden, neue Anwendungen und Dienste entwickeln und mit dem technologischen Wandel Schritt halten können. Die integrierte Suite vereint die Skalierbarkeit der Cloud mit der Geschwindigkeit und Kapazität von 5G. Zudem bietet sie eine Analyseebene, um wertvolle Erkenntnisse über das Geschäft des Unternehmens zu gewinnen, macht Endgeräte und Daten transparent, beschleunigt die Implementierung von Diensten für Netzbetreiber und ermöglicht die schnelle Bereitstellung neuer Anwendungen in Unternehmen, Fabriken oder Smart-City-Umgebungen.

"Die Integration von transformativen Ressourcen wie der 5G Def-i Plattform in Ciscos 5G- und Enterprise-Produkte wie Private 5G, IoTaaS, Thousand Eyes und Identity Services Engine wird eine End-to-End-Lösung für Unternehmen schaffen, mit der sich positive Geschäftsergebnisse erzielen lassen", so Matt Price, VP Engineering, Provider Mobility bei Cisco

Wipros 5G Def-i Plattform beschleunigt die Integration von Konnektivität und den Weg hin zu durch 5G ermöglichten Umsätzen durch horizontale Dienste, die auf branchenspezifische Anwendungen zugeschnitten sind. Die zuverlässigen Funktionen der Plattform in den Bereichen Sicherheit, Application Lifecycle Management, Digital Assurance Services und Datenanalyse unterstützen die Entwicklung und Bereitstellung von Diensten in verschiedenen Szenarien, angefangen bei einer einzelnen Unternehmensinstanz bis hin zu einer Multi-Tenant-Instanz in einer Umgebung für Kommunikationsdienstleister.

