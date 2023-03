Einzelne Proben aus Bohrloch QDG-22-63 ergaben Werte von bis zu 1,27 Ni, 1,21 Cu, 559 ppm Co und 1,46 g/t Pt-Pd-Au

Hochgradig Ni-Cu-PGE-haltiger Bohrkern aus der Fortin Sill Zone wird auf der PDAC 2023 ausgestellt

Québec Nickel Corp. (CSE: QNI; FSE: 7lB; OTCQB: QNICF) ("QNI" oder das "Unternehmen") freut sich, über neue Bohrergebnisse von seinem Ni-Cu-PGE-Projekt Ducros zu berichten, das 80 Kilometer nordöstlich von Val-d'Or, Québec, liegt. Diese Ergebnisse stammen von Explorationsbohrungen, die Ende 2022 in der Fortin Sill Zone durchgeführt wurden, und deuten darauf hin, dass die kritische, metallreiche (Cu-Ni-PGE) Zone in der Tiefe und entlang des Streifens offen ist.

Figure 1. Plan map showing the locations of selected drill holes completed at the Fortin Sill Zone with Ni Cu assays (%) in relation to the outline of the Fortin Sill discovery outcrop. Drill holes with new assay results reported herein are highlighted in orange. (Graphic: Business Wire)

Höhepunkte:

Das Bohrloch QDG-22-63 ergab einen 4,90 Meter langen Bohrabschnitt mit durchschnittlich 0,77 Ni, 0,56 Cu, 340 ppm Co und 0,80 g/t Pt-Pd-Au , welcher einen hochgradigeren drei Meter langen Teilabschnitt mit 1,06 Ni, 0,77 Cu, 447 ppm Co und 1,09 g/t Pt-Pd-Au umfasst.

, welcher einen hochgradigeren drei Meter langen Teilabschnitt mit umfasst. Einzelne ein Meter lange Proben aus dem gemeldeten Schnittpunkt ergaben bis zu 1,27 Ni, 1,21 Cu, 559 ppm Co und 1,46 g/t Pt-Pd-Au

Der Bohrabschnitt liegt etwa 60 Meter unterhalb und 55 Meter südwestlich der bekannten Ausdehnung der Fortin Sill Zone und deutet darauf hin, dass die Zone sowohl in der Tiefe als auch entlang des Streifens offen ist.

Die Ergebnisse von fünf weiteren Bohrlöchern, die auf demselben Bohrfeld wie QDG-22-63 durchgeführt wurden, stehen noch aus.

Weitere Explorations-, Erweiterungs- und Definitionsbohrungen sind für diesen Winter und das Frühjahr in der Fortin Sill Zone geplant.

Bohrergebnisse der Fortin Sill Zone

Das Bohrloch QDG-22-63 wurde Ende 2022 als Reaktion auf die anomalen Ni-Cu-PGE-Ergebnisse (alle kritischen Metalle) des Bohrlochs QDG-22-38 fertiggestellt, welches an der nordöstlichen Seite des Aufschlusses der Fortin Sill Zone angelegt und in Richtung Südwesten unter der mineralisierten Grundgestein gebohrt wurde (Abbildung 1). Das Bohrloch QDG-22-38 ergab anomale Nickel-, Kupfer- und PGE-Werte weit unterhalb und südwestlich der Fortin Sill Zone, möglicherweise sogar in der Tiefe. Die Geologie und die Mineralisierung, die in Bohrloch QDG-22-38 angetroffen wurden, sind in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 19. Oktober 2022als Referenz zusammengefasst. Im weiteren Verlauf desselben Bohrprogramms wurde das Bohrloch QDG-22-63 südwestlich des Fortin Sill-Aufschlusses angelegt und von einem bereits genehmigten Bohrplatz aus in Richtung 105° Azimut und -75° Neigung gebohrt, um die Ergebnisse des Bohrlochs QDG-22-38 weiter zu verfolgen.

Der 4,90 Meter lange mineralisierte Abschnitt, der von QDG-22-63 durchschnitten wurde, beginnt in 109,10 Metern Bohrlochtiefe und ergab 0,77 Ni, 0,56 Cu, 340 ppm Co und 0,80 g/t Pt-Pd-Au, einschließlich eines höhergradigen drei Meter langen Unterabschnitts mit 1,06 Ni, 0,77 Cu, 447 ppm Co und 1,08 g/t Pt-Pd-Au. Eine Ein-Meter-Probe in diesem Abschnitt ergab 1,27 Ni, 1,21 Cu, 559 ppm Co und 1,46 g/t Pt-Pd-Au (siehe Tabelle 1 für Details). Das gesamte mineralisierte Intervall ist durch das Vorhandensein von stark verstreutem bis fein strukturiertem Pyrrhotit und Chalkopyrit mit häufigen, mehrere Zentimeter bis Dezimeter breiten halbmassiven bis massiven Sulfidadern, Stringer und Klasten innerhalb eines variabel chloritveränderten und mäßig bis stark blättrigen Pyroxenit- bis Gabbronorit-Grundgesteins gekennzeichnet. Die Untersuchungsergebnisse für die Bohrlöcher QDG-22-60, QDG-22-61, QDG-22-62 und QDG-22-64 bis QDG-22-66, welche alle vom gleichen Bohrplatz wie QDG-22-63 aus gebohrt wurden, stehen noch aus (Abbildungen 1 und 2).

Das Vorkommen von hochgradigen Nickel-Kupfer-PGE-Sulfiden in der Tiefe der oberflächennahen Zone Fortin Sill rechtfertigt Folgebohrungen. Daher werden im Rahmen des Explorationsprogramms 2023 mehrere zusätzliche Bohrungen durchgeführt, um die potenzielle Größe und Ausdehnung dieses neuen Ziels und/oder die potenzielle Erweiterung der Fortin Sill Zone zu bewerten. Darüber hinaus werden die neuen Bohrungen auch das aktualisierte geologische Modell für die Einlagerung der mineralisierten Fortin Sill Intrusion testen, wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 15. Dezember 2022 beschrieben.

Das Vorkommen einer stark anomalen bis hochgradigen Ni-Cu-Co-PGE-Au-Mineralisierung in mehreren Bohrlöchern in der Tiefe und möglicherweise in der Tiefe der Fortin Sill Zone verstärkt das Potenzial für die Entdeckung weiterer Ni-Cu-Co-PGE-Au-Sulfidmineralisierungen in der unmittelbaren Umgebung sowie im gesamten Projektgebiet.

Zusätzlich zu den Untersuchungsergebnissen von Bohrloch QDG-22-63 werden hier auch anomale Ni-Cu-Co-PGE-Au-Werte aus den Bohrlöchern QDG-22-33 und QDG-22-34 berichtet (Tabelle 1, Abbildungen 1 und 2). Diese beiden Bohrlöcher wurden innerhalb von 50 Metern von der mineralisierten Fortin Sill Zone und deren Aufschlüssen niedergebracht und durchschnitten lange Kernabschnitte mit anomaler Ni-Cu-Co-PGE-Au-Mineralisierung, die an der Oberfläche begann (Tabelle 1).

Bohrloch ID Von (m) Bis (m) Länge (m) Ni Cu Ni Cu Co (ppm) Pt (g/t) Pd (g/t) Au (g/t) 3E (g/t) QDG-22-33 7,03 32,00 24,97 0,14 0,02 0,16 108 0,03 0,04 0,02 0,09 QDG-22-34 6,82 54,00 47,18 0,16 0,07 0,23 114 0,04 0,05 0,03 0,12 einschließlich 6,82 40,50 33,68 0,17 0,10 0,27 118 0,06 0,07 0,04 0,17 einschließlich 8,00 17,50 9,50 0,24 0,28 0,52 128 0,11 0,11 0,11 0,33 QDG-22-63 109,10 114,00 4,90 0,77 0,56 1,33 340 0,33 0,36 0,11 0,80 einschließlich 110,00 113,00 3,00 1,06 0,77 1,83 447 0,46 0,48 0,14 1,08 einschließlich 111,00 112,00 1,00 1,27 1,21 2,48 559 0,60 0,70 0,16 1,46 Tabelle 1. Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse für die Löcher QDG-22-33, QDG-22-34 und QDG-22-631,2,3 1Die gemeldeten Untersuchungsintervalle sind nach der Probenlänge gewichtet. 2Die tatsächliche Breite der mineralisierten Abschnitte ist aufgrund unzureichender Informationen nicht bekannt. 33E Pt+Pd+Au

Explorationsprogramm 2023

Wie zuvor bekannt gegeben, begannen die Winterexplorationsaktivitäten des Unternehmens im Jahr 2023 am 20.Januar mit dem Start des geplanten ~20.000 Meter umfassenden Bohrprogramms im nördlichen Teil des Ducros Ultramafic Sill Complex (DUSC) (siehe Pressemitteilung vom 17. Januar 2023). Das diesjährige Bohrprogramm wird zahlreiche übereinstimmende geophysikalische (elektromagnetische, magnetische und Gravitationsanomalien) und geologische Ziele in den Zielgebieten DUSC und Ducros Gabbro testen. Es ist geplant, die Bohrungen in der Fortin Sill Zone im Laufe dieses Winters und Frühjahrs wieder aufzunehmen. Zusätzlich zum laufenden Bohrprogramm wurden in diesem Winter etwa 600 Streckenkilometer zusätzlicher hochauflösender drohnengestützter magnetischer Vermessungen abgeschlossen, die ausgewählte Ziele im zentralen und südwestlichen Teil des Ducros-Areals abdecken. Diese neuen geophysikalischen Daten werden in die Projektdatenbank aufgenommen und werden dazu beitragen, die laufenden Explorationsarbeiten anzuleiten und zu verfeinern.

Das Unternehmen gibt auch die erfolgreiche Verlegung der Basis seiner Feldoperationen und der Hauptverarbeitungsanlagen von Val-d'Or in die Stadt Lebel-sur-Quévillon bekannt. Die neuen Büroräume, der Kernschuppen und die Kernsägeeinrichtungen in Lebel-sur-Quévillon sind weniger als 30 Autominuten vom Ducros-Areal entfernt und ermöglichen eine deutlich verbesserte Arbeitseffizienz und allgemeine Sicherheit für das Projektpersonal und die Auftragnehmer.

PDAC 2023

Vertreter des Unternehmens werden an der Konferenz der Prospectors Developers Association of Canada (PDAC) vom 5. bis 8. März 2023 in Toronto, Kanada, teilnehmen. Konferenzteilnehmer sind eingeladen, während der viertägigen Veranstaltung den QNI-Stand (#3250) zu besuchen, um einige der hochgradigen Ni-Cu-PGE-Kerne zu begutachten, die im Jahr 2022 in der Fortin Sill Zone gebohrt wurden, und die Explorationspläne des Unternehmens für 2023 zu besprechen.

Kernverarbeitung und QAQC

Québec Nickel hat für sein Ducros-Projekt ein Programm zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle ("QAQC") implementiert, um die besten Praktiken für die Protokollierung, Probenahme und Analyse des Bohrkerns sowie für die Sammlung und Analyse von Gesteinsproben sicherzustellen. Dies umfasst das regelmäßige Einbringen von geochemischen Leerproben, Duplikaten und mehreren zertifizierten Ni-Cu-PGE-Au-Referenzmaterialstandards (CRMs) in den Probenstrom.

Die Bohrkerne werden täglich von den Mitarbeitern des Ducros-Projekts von den Bohrgeräten entnommen und in gesicherten Kernkisten zu den Kernaufzeichnungseinrichtungen von QNI in Lebel-sur-Quévillon transportiert. Die Protokollierung erfolgt auf Laptops, und die Daten werden mit einer zweckmäßigen Computersoftware erfasst.

Die für geochemische Analysen bestimmten Bohrkerne werden von Geologen identifiziert und bezeichnet und dann mit einer Diamantscheibe in zwei Hälften gesägt. Eine Hälfte der Kernprobe des NQ-Durchmessers wird in einen beschrifteten und gesicherten Probenbeutel eingepackt. Die verbleibende Hälfte der Kernprobe wird zur Archivierung in die Kernkiste zurückgelegt. Alle Kernproben werden in gesicherten und nummerierten Reissäcken von Projektmitarbeitern von QNI zu AGAT Laboratories' Probenaufbereitungsanlage in Val-d'Or transportiert.

AGAT Laboratories ist nach den Standards ISO/IEC 17025:2017 und ISO 9001:2015 zertifiziert. Die Analyse von Edelmetallen (Gold, Platin und Palladium) erfolgt mittels Brandprobe mit ICP-OES-Abschluss, während die Analyse von Nickel, Kupfer und 41 anderen Elementen mit dem 4-Säuren-Aufschluss Metallpaket von AGAT mit ICP-OES-Abschluss durchgeführt wird.

QUALIFIZIERTE PERSON

Gary DeSchutter, M.Sc., P.Geo., Vice-President of Exploration bei Québec Nickel Corp. und eine qualifizierte Person ("QP") gemäß National Instrument 43-101 ("NI 43-101"), hat den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

ÜBER QUEBEC NICKEL CORP.

Québec Nickel Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Erkundung und die Entwicklung von Projekten mit kritischen Metallen (Ni-Cu-Co-PGE) in Québec, Kanada, konzentriert. Die Gesellschaft verfügt über eine 100%ige Beteiligung am Ducros-Areal, das aus 282 zusammenhängenden Bergbau-Claims mit einer Fläche von 15.293 Hektar im östlichen Teil des Abitibi-Grünsteingürtels in Québec, Kanada, besteht. Weitere Informationen über Québec Nickel Corp. finden Sie unter www.quebecnickel.com.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt. Weder die CSE noch ihr Marktregulator (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert ist) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Veröffentlichung.

VORSICHTS- UND ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung umfasst bestimmte Aussagen, die möglicherweise als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die Ereignisse oder Entwicklungen ansprechen, die die Gesellschaft erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Worte "erwartet", "plant", "geht davon aus", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke identifiziert werden, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "könnten" oder "sollten". Obwohl die Gesellschaft der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für die zukünftige Performance, und die tatsächlichen Ergebnisse können möglicherweise erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, umfassen Marktpreise, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeinen wirtschaftlichen, marktbezogenen oder geschäftlichen Bedingungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für die zukünftige Performance sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen möglicherweise erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Einschätzungen und Meinungen des Managements der Gesellschaft an dem Tag, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze erforderlich, übernimmt die Gesellschaft keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, wenn sich die Überzeugungen, Schätzungen, Meinungen oder anderen Faktoren des Managements verändern sollten.

