AssetCo und Westwood Holdings Group werden erste Partner des InvestCloud Financial Supermarket (FSM). Die Partnerschaft bringt internationale und Boutique-Investmentprodukte in neue Märkte und erschließt bedeutende Vertriebsmöglichkeiten.

InvestCloud, der weltweit führende Anbieter für die digitale Transformation in der Finanzbranche mit einem Vermögen von über 6 Billionen US-Dollar, gab heute Partnerschaften mit den führenden Vermögensverwaltern AssetCo und Westwood Group bekannt, um den digitalen Vertrieb von Finanzprodukten und -strategien zu erneuern. Die Partnerschaft startet zunächst in den USA und legt den Grundstein dafür, dass sowohl AssetCo als auch Westwood durch die globale Reichweite der InvestCloud-Plattform neue Märkte erschließen können.

Im Rahmen der Partnerschaft werden die Anlagestrategien und Finanzprodukte von AssetCo und Westwood ab diesem Jahr digital über den InvestCloud Financial Supermarket (FSM) an Finanzberater in den USA vertrieben. Dazu gehören die Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen von AssetCo, nämlich River and Mercantile, SVM, Saracen sowie Rize ETF.

Campbell Fleming, CEO von AssetCo, erklärte: "Dies ist eine Zeit des dynamischen Wandels für AssetCo. Unsere Partnerschaft mit InvestCloud spielt eine zentrale Rolle in unserer Transformationsstrategie in den USA, da wir eine digitale Partnerschaft eingehen, um uns auf die Präferenzen der Anleger der Zukunft einzustellen. Wir haben uns für eine Partnerschaft mit InvestCloud aufgrund der Qualität ihrer digitalen Fähigkeiten und ihres globalen Vertriebs entschieden. Der Financial Supermarket von InvestCloud ist ein äußerst innovativer Ansatz und sehr attraktiv für AssetCo und unsere operativen Gesellschaften, da wir unsere Wachstumsstrategie vorantreiben. Der digitale Vertriebsansatz von InvestCloud bietet uns eine hocheffiziente Möglichkeit, unsere Produkte einem globalen Publikum zugänglich zu machen. Durch InvestClouds brillanten Ansatz in Bezug auf Daten und ihr Digital Warehouse wird AssetCo auch wichtige Dateneinblicke in unsere Strategien und unseren Vertrieb in unseren Märkten erhalten, was uns enorme Einblicke geben wird, um unsere Kunden besser zu bedienen."

Brian Casey, CEO der Westwood Holdings Group, dazu: "Die Partnerschaft mit InvestCloud wird die Art und Weise, wie wir Finanzprodukte vertreiben, verändern und neue Kanäle und Märkte erschließen, um mehr Kunden zu erreichen. Sie wird dazu beitragen, unser Wachstum voranzutreiben, und Kunden und Berater in die Lage versetzen, schneller die Produkte zu finden, die am besten zu ihren Anlagebedürfnissen passen. Wir sind sehr erfreut, Teil dieser digitalen Revolution für Finanzprodukte und Portfoliokonstruktion zu sein."

Der Financial Supermarket (FSM) von InvestCloud versetzt Berater in die Lage, die besten Produkte für ihre Kunden zu ermitteln und auszuwählen. Dazu nutzen sie branchenführende digitale Suchfunktionen und haben Zugang zu einer Vielzahl virtueller Produkte alles an einem digitalen Ort. Die Technologie wird sowohl AssetCo als auch Westwood zukunftsweisende Datenanalysemöglichkeiten bieten, um zu verstehen, welche Produkte und Inhalte bei bestimmten Segmenten auf Resonanz stoßen.

AssetCo erwarb River and Mercantile im Juni 2022. Die Partnerschaft bietet AssetCo die Möglichkeit, dieses Geschäft schnell auf den US-Markt auszuweiten.

Alex Hoctor-Duncan, CEO von River and Mercantile, führte an: "Wir sind uns der potenziellen Chancen in den USA bewusst und sind überzeugt, dass unsere maßgeschneiderten Strategien durch unsere Partnerschaft mit InvestCloud sehr erfolgreich sein werden. Es ist eine aufregende neue Initiative, die uns in unserer Überzeugung bestärkt, dass wir als dynamische Boutique mit der Zeit gehen und uns verändern können, wenn sich die Investitionslandschaft ändert. InvestCloud bietet einen erstklassigen digitalen Vertrieb mit einer besonders großen Reichweite in den USA, und wir freuen uns auf eine sehr erfolgreiche Partnerschaft."

John Wise, CEO von InvestCloud, hob hervor: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit zwei Branchenpionieren, Martin Gilbert und Brian Casey, und ihren Teams, um die Art und Weise, wie Finanzprodukte vertrieben werden, entscheidend zu verändern. InvestCloud ist es gelungen, die branchenweit führende digitale Transformationsplattform mit einem Vermögen von über 6 Billionen US-Dollar aufzubauen, und wir investieren mit der Entwicklung des Financial Supermarket weiter in die Innovation des Finanzsektors. Diese Partnerschaften bieten enorme Vertriebsmöglichkeiten und haben das Potenzial, über 400 Vermögensverwaltungsfirmen mit über 20 Millionen Anlegerkonten, die derzeit auf der globalen Plattform von InvestCloud vertreten sind, zu nutzen. Wir sind zuversichtlich, dass wir nach unserem gemeinsamen Erfolg in den USA das Wachstum durch die Partnerschaft mit AssetCo in weiteren globalen Schlüsselmärkten weiter vorantreiben werden."

Über InvestCloud

InvestCloud ist ein globales Unternehmen, das sich auf digitale Plattformen spezialisiert hat, die die Entwicklung von Finanzlösungen ermöglichen, die in die Cloud vorintegriert sind. Das Unternehmen bietet On-Demand-Kundenerfahrungen und intuitive Betriebslösungen mit einer ständig wachsenden Suite modularer Apps, die leistungsstarke Produkte im Bereich Kommunikation (Kundenportale, Beraterportale, Mobilität und mehr), Planung (zielbasiert, Cashflow, digitale Beratung, Vorschläge und mehr), Einkaufen Verkaufen (digitaler Marktplatz für Finanzprodukte) sowie in der App-Bibliothek (IBOR, ABOR, Performance und mehr) hervorbringen. InvestCloud hat seinen Hauptsitz in Los Angeles und verfügt über mehr als 20 Niederlassungen weltweit, darunter New York, London, Genf, Singapur, Tokio und Sydney. InvestCloud betreut Vermögenswerte in Höhe von Billionen US-Dollar für Hunderte von Kunden von den größten Banken der Welt bis hin zu Vermögensverwaltern, Anlageverwaltern und Vermögensdienstleistern.

Zu den Kunden von InvestCloud zählen heute über 150 Anlageverwalter, über 400 Vermögensverwalter und über 140.000 individuelle Finanzberater. Allein in Nordamerika gehören acht der zehn größten US-Banken und sieben der zehn größten US-Sponsoren von Managed Accounts zu InvestCloud.

Weitere Informationen über InvestCloud finden Sie unter www.investcloud.com

Über AssetCo

AssetCo ist ein britisches Vermögensverwaltungsunternehmen, das sich hauptsächlich mit dem Erwerb, der Verwaltung und dem Betrieb von Vermögensverwaltungsaktivitäten und -beteiligungen sowie anderen damit verbundenen Dienstleistungen befasst. Die Strategie konzentriert sich in erster Linie auf strategische Akquisitionen und den Aufbau organischer Aktivitäten in Bereichen des Vermögensverwaltungssektors, in denen strukturelle Veränderungen das Potenzial haben, außergewöhnliche Wachstumsmöglichkeiten zu bieten. Dazu können strategische Akquisitionen von unterbewerteten Vermögensverwaltungsunternehmen gehören, die über Kernkompetenzen verfügen, die diesen strukturellen Veränderungen Rechnung tragen, und bei denen ein aktives Management Value freisetzen kann. Heute umfasst das Leistungsspektrum der Gruppe ein börsennotiertes Aktiengeschäft, das auf britische, europäische und globale Vermögenswerte spezialisiert ist, eine Privatmarktabteilung mit Schwerpunkt auf britischer Infrastruktur, ein nachhaltiges thematisches ETF-Geschäft und eine bedeutende Beteiligung an einer führenden digitalen Vermögensverwaltungsplattform.

Weitere Informationen über AssetCo erhalten Sie unter www.assetco.com

Über Westwood Holdings Group, Inc

Westwood Holdings Group, Inc. ist eine spezialisierte Investment-Management-Boutique und Vermögensverwaltungsgesellschaft. Westwood bietet eine breite Palette von Anlagelösungen für institutionelle Anleger, Privatkunden und Finanzintermediäre. Das Unternehmen hat sich auf verschiedene Anlagebereiche spezialisiert: U.S. Value Equity und Multi Asset, einschließlich Asset Allocation, Real Assets und Tactical, die über separate Konten, die Anlagenfonds von Westwood Funds® und weitere gepoolte Vehikel zur Verfügung gestellt werden. Westwood profitiert von einer bedeutenden, breit angelegten Mitarbeiterbeteiligung und wird an der New Yorker Börse unter dem Symbol "WHG" gehandelt. Westwood hat seinen Sitz in Dallas und unterhält außerdem Büros in Houston und San Francisco.

Weitere Informationen über Westwood erhalten Sie unter www.westwoodgroup.com

