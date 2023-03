Die Nomios Gruppe, ein führender europäischer Anbieter von Dienstleistungen und Lösungen im Cybersicherheitsbereich, meldete heute die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an Aditinet, einem herausragenden Cybersicherheitsunternehmen auf dem italienischen Markt. Die Übernahme stärkt die Position von Nomios in Europa als eines der führenden Unternehmen für Dienstleistungen im Cybersicherheitsbereich.

"Diese Übernahme ist für Nomios ein wichtiger Schritt für das weitere Wachstum und den weiteren Erfolg. Sie bietet uns zahlreiche Vorteile im Hinblick auf ein gemeinsames Anbieterportfolio sowie auf gemeinsame Kundenbeziehungen und Serviceangebote. Durch die Übernahme von Aditinet verschafft sich die Nomios Gruppe nicht nur umfassendes Know-how und einen starken Kundenstamm in Italien. Sie versetzt uns auch in die Lage, neue Dienstleistungen wie beispielsweise das Testen der erreichten Sicherheit, also das sogenannte Ethische Hacking, in unser Portfolio aufzunehmen", erläutert Sébastien Kher, CEO der Nomios Gruppe.

Mit der Übernahme von Aditinet erhöht sich der Jahresumsatz der Nomios Gruppe auf 400 Mio. EUR; die Zahl der Mitarbeitenden in den sieben europäischen Ländern, in denen sie aktiv ist, steigt auf über 600 Vollzeitäquivalente. Der derzeitige CEO und Gründer des Unternehmens Paolo Marsella sowie der CFO Alberto Mez bleiben Minderheitsaktionäre; sie werden das Unternehmen weiterhin führen und die Integration in die Nomios Gruppe anführen.

"Ein Teil von Nomios zu werden, ist auf dem Weg zur Verwirklichung unserer Vision, IT und die Cloud zur sichersten Umgebung für unsere Kunden zu machen, der ideale nächste Schritt. Gleichzeitig können wir hierdurch unsere Beziehungen zu wichtigen Anbietern weiter konsolidieren", so Paolo Marsella, CEO von Aditinet. "Nomios operiert europaweit und verfügt über das erforderliche Know-how, um unser Wachstum auf dem italienischen Markt weiter zu beschleunigen. Wir freuen uns darauf, ab sofort die namhaften Kompetenzen von Nomios als Security Operations Center zu nutzen, um die Sicherheitsmaßnahmen unserer Kunden zu überwachen, und wir vertrauen auf die zahlreichen Referenzen für Secure Access Service Edge. Auf dem Markt wird viel über diese Technologien gesprochen, und unsere neuen Kolleginnen und Kollegen bei Nomios haben bereits bewiesen, dass sie in beiderlei Hinsicht die Anforderungen erfüllen können."

Über die Nomios Gruppe

Nomios ist ein führender europäischer Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für den Cybersecurity-Bereich sowie für sichere Netzwerke. Das Unternehmen verfügt über einen breiten Kundenstamm aus sehr unterschiedlichen Branchen. Innerhalb von 19 Jahren hat sich Nomios zu einem Unternehmen mit mehr als 20 Niederlassungen in sieben europäischen Ländern entwickelt und hat sein eigenes Angebot an Unternehmensdienstleistungen, Managed Services, Support und Leistungen als Security Operations Center kontinuierlich erweitert. Nomios verfügt über sehr erfahrene, loyale und umfassend zertifizierte Ingenieure, was durch zahlreiche Studien externer Stellen bestätigt wurde. Darüber hinaus unterhält Nomios strategische Kooperationen mit führenden Technologieanbietern, unter anderem mit Palo Alto Networks, Juniper Networks, Cisco, Fortinet und F5. Im Januar 2019 haben Fonds, die von dem führenden europaweit agierenden Private-Equity-Unternehmen IK Partners beraten wurden, eine Mehrheitsbeteiligung an der Nomios Gruppe erworben.

Über Aditinet

Aditinet, ein italienisches Unternehmen für Systemintegration und Unternehmensdienstleistungen, wurde 2004 gegründet und ist auf Cybersicherheit spezialisiert. Mit einem Jahresumsatz von 40 Mio. Euro zählt Aditinet zu den bekanntesten Akteuren der italienischen Cybersicherheitsbranche und verfügt über die renommiertesten Zertifizierungen von Palo Alto Networks (Diamond) und F5 (Platinum) sowie von weiteren namhaften Anbietern, mit denen das Unternehmen kooperiert. Die beiden Hauptsitze von Aditinet befinden sich in Rom und Mailand in Italien. Aditinet betreut mehr als 150 Kunden, darunter mehrere in Italien landesweit operierende Banken, Versorgungsunternehmen, Hochschulen, Produktionsbetriebe und Ministerien.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230228006053/de/

Contacts:

PR-Ansprechpartner: Philippe Grand von TOP RP Tel. 33 6 72 73 32 49 pgrand@toprp.fr