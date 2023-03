Fokus auf Innovation, betriebliche Verbesserungen und nachhaltige Umsetzung beschleunigt rentables Wachstum trotz schwieriger Marktbedingungen

Umsatz im Geschäftsjahr 2022 in Höhe von 56,1 Mio. USD, organisches Wachstum von 11,8 auf normalisierter Basis im Vergleich zum Vorjahr

Verbesserung der Bruttomarge während des gesamten Jahres, 63,7 im vierten Quartal 2022, 405 Basispunkte mehr als im vierten Quartal 2021

Der bereinigte EBITDA2-Verlust von 4,5 Mio. USD im vierten Quartal 2022 entspricht einer sequenziellen Verbesserung von 40,5 bzw. 3,1 Mio. USD gegenüber dem dritten Quartal 2022

QFOR berichtet in US-Dollar und in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards ("IFRS")

Q4 Inc. (TSX:QFOR) ("Q4" oder "Unternehmen"), eine führende Kommunikationsplattform für die Kapitalmärkte, hat heute seine Geschäftsergebnisse für das Quartal und das Geschäftsjahr bis 31. Dezember 2022 bekannt gegeben.

"Ich bin stolz auf unsere Fortschritte im vierten Quartal und unsere enormen Anstrengungen, um im Jahr 2023 Wachstum, Marktführerschaft und Rentabilität zu verwirklichen", so Darrell Heaps, Gründer und CEO von Q4 Inc. "Bei Millionen von Anlegern, die sich mit Tausenden unserer Kunden über die Q4-Plattform austauschen, sind wir klar im Vorteil, da wir unsere Daten, Analysen und KI nutzen können, um einen kontinuierlichen Strom innovativer Produkte und Erkenntnisse für börsennotierte Unternehmen und das gesamte Kapitalmarkt-Ökosystem zu generieren. 2022 war ein schwieriges Jahr für die Kapitalmärkte und die Steigerung des Umsatzwachstums, da Börsengänge, Fusionen und Übernahmen ausgesetzt wurden. Ich bin sehr zufrieden damit, wie es uns gelungen ist, uns auf das zu konzentrieren, was wir steuern konnten. Im zweiten Quartal 2022 haben wir unseren beschleunigten Weg zur Rentabilität eingeschlagen. Seit dieser Entscheidung haben wir sehr gute Arbeit geleistet und wichtige Fortschritte erzielt, wie die heutigen Ergebnisse zeigen. Wir verfolgen weiterhin das Ziel, im weiteren Jahresverlauf ein positives bereinigtes EBITDA zu erreichen. Mit Blick nach vorn sind wir strategisch, operativ und finanziell gut aufgestellt, um von einer neuen Dynamik in den Kapitalmärkten profitieren zu können. Zum Abschluss des Jahres 2022 möchte ich dem unglaublichen Team von Q4 meine tief empfundene Anerkennung aussprechen, für seinen Fokus auf die Kundenzufriedenheit, seine unerreichte Servicequalität und sein Engagement für den Erfolg unserer Kunden an den Kapitalmärkten."

Finanz-Highlights im vierten Quartal 2022

Der Quartalsumsatz von 14,2 Mio. USD entspricht einem Wachstum von 3,3 im Jahresvergleich. Das Jahr wurde mit einem normalisierten jährlichen Wachstum von 11,8 abgeschlossen ohne Berücksichtigung der aufgegebenen Geschäftsbereiche ab 2021.

Die Bruttomarge konnte deutlich verbessert werden und erreichte im vierten Quartal 63,7 %, was einer Verbesserung um 405 Basispunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zu den Maßnahmen, die 2022 zur Verbesserung der Bruttomarge ergriffen wurden, gehörten die Migration von Kunden auf die proprietäre virtuelle Event-Plattform von Q4, feste Datenverträge, Preiserhöhungen und die Eröffnung unserer lateinamerikanischen Betriebszentrale.

Der jährliche wiederkehrende Umsatz 1 stieg auf 55,5 Mio. USD zum 31. Dezember 2022, ein Plus von 6,8 im Jahresvergleich. Die Zahl der Neukunden beinhaltete 268 neue Abonnementkunden, die auf die integrierte Plattform von Q4 setzen, um ihr Engagement auf den Kapitalmärkten zu transformieren.

stieg auf 55,5 Mio. USD zum 31. Dezember 2022, ein Plus von 6,8 im Jahresvergleich. Die Zahl der Neukunden beinhaltete 268 neue Abonnementkunden, die auf die integrierte Plattform von Q4 setzen, um ihr Engagement auf den Kapitalmärkten zu transformieren. Der durchschnittliche wiederkehrende Umsatz je Kunde (ARPA) in Höhe von 19.821 USD zum Ende des vierten Quartals stieg gegenüber dem Vorjahr um 9,2 %. Dies bestätigt die Stärke unserer Vertriebsorganisation, größere Aufträge von Neukunden und wirksame Preisstrategien.

Der bereinigte EBITDA 2 -Verlust von 4,5 Mio. USD im vierten Quartal war eine sequenzielle Verbesserung von 40,5 bzw. 3,1 Mio. USD. Die im Jahr 2022 eingeleiteten Maßnahmen bewirkten nachhaltige Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen, die im vierten Quartal in einer deutlichen Senkung der Betriebskosten resultierten.

-Verlust von 4,5 Mio. USD im vierten Quartal war eine sequenzielle Verbesserung von 40,5 bzw. 3,1 Mio. USD. Die im Jahr 2022 eingeleiteten Maßnahmen bewirkten nachhaltige Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen, die im vierten Quartal in einer deutlichen Senkung der Betriebskosten resultierten. Für das vierte Quartal wurde ein Nettoverlust von 6,4 Mio. USD sowie ein Ergebnis je Aktie von (0,16) USD ausgewiesen. Auf bereinigter EBITDA-Basis betrug das Ergebnis je Aktie (0,11) USD.

Zum 31. Dezember 2022 standen dem Unternehmen Liquiditätsreserven in Höhe von 51,6 Mio. USD für das Unternehmenswachstum zur Verfügung, darunter 21,5 Mio. USD an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, 7,6 Mio. USD an kurzfristigen Investitionen und eine revolvierende Kreditlinie in Höhe von 22,5 Mio. USD.

Operative Highlights im vierten Quartal und nach Jahresende

Das vierte Quartal wurde mit insgesamt 2.662 Kunden beendet, im Vergleich zu 2.656 Kunden im Vorjahr.

Capital Connect, eine einheitliche Datenplattform, die ein einheitliches Benutzererlebnis und einzigartige Erkenntnisse bereitstellt, wird heute von über 1.800 Kunden und Agenturen verwendet, die sich täglich auf die Plattform verlassen, um ihre Interaktionen mit Q4 und dem Markt zu verwalten. Capital Connect bietet seinen Kunden innovative Workflows, Erkenntnisse und proprietäre Analysen, die Emittenten bei der Identifizierung, Gewinnung und gezielten Ansprache von Investoren unterstützen. Das Unternehmen erwartet, dass die Mehrheit seiner über 2.650 Kunden Capital Connect im Jahr 2023 nutzen wird.

Nach der Veröffentlichung von Engagement Analytics im zweiten Quartal 2022 hat das Unternehmen kürzlich Benchmarking und institutionelles Targeting als Teil der Engagement Analytics Suite eingeführt. Diese neuen Funktionen stützen sich auf umfangreiche Datenbank an Anlegerinteraktionen mit Q4-Websites, virtuellen Events und E-Mails und ermöglichen IR-Teams, die Performance ihrer IR-Programme im Vergleich zu ihren Mitbewerbern zu bewerten und institutionelle Investoren während der anfänglichen Recherchephase ihres Investitionsprozesses anzusprechen.

Im vierten Quartal stieg die Zahl der Investoren, die Q4-Konten über den Q4 Login-Service einrichteten, um fast 80 gegenüber dem Vorquartal, bei 83.000 Registrierungen neuer Investoren ein Anstieg auf insgesamt 190.000 Investoren.

Zum 31. Dezember 2022 liefen bereits mehr als 97 des Event-Kundenstamms auf der Plattform Q4 Virtual Events, die eine branchenführende Fehlerquote von 99 aufweist. Das Unternehmen ist weiterhin führend bei virtuellen Events durch neue Funktionen wie kundenspezifisches Webcast-Branding, Event Chaptering, Redner-Bios und die nahtlose Integration mit Videokommunikationsanwendungen wie Zoom oder MS Teams, mit denen Unternehmen eigene Videos in Konferenzschaltungen einbinden können.

Mit der vollständigen Integration und des Onboardings der lateinamerikanischen Teammitglieder wird die Zusammenarbeit und Effizienz im gesamten Unternehmen verbessert. Im Zuge dieser Maßnahmen hat Q4 Inc. den Status eines mexikanischen Unternehmens erhalten, um die kontinuierlichen regionalen Anstrengungen zur Einstellung von Mitarbeitern zu erleichtern.

Hinweise zum Webcast

Q4 wird am Mittwoch, 1. März 2023, um 9.30 Uhr ET einen Webcast mit Darrell Heaps, CEO, und Donna de Winter, CFO und COO, einrichten, um die Geschäftsergebnisse des Unternehmens zu erörtern. Die Teilnehmer können sich im vorab anmelden oder den Webcast unter https://events.q4inc.com/attendee/712032670 live mitverfolgen. Ergänzendes Informationsmaterial wird mindestens fünfzehn Minuten vor Beginn des Events bereitgestellt. Kurz nach dem Event wird eine Aufzeichnung des Webcasts unter investors.q4inc.com zur Verfügung gestellt.

Fragen des Publikums werden über die Q4-Plattform in Echtzeit beantwortet. Investoren können ihre Fragen auch vorab an ir@q4inc.com richten oder über unsere IR-Website stellen. Soweit zeitlich möglich werden wir auf Ihre Fragen während des Webcasts eingehen oder sie im Anschluss beantworten. Wir freuen uns über Ihr Interesse.

Die geprüften konsolidierten Jahresabschlüsse von Q4 sowie die Erläuterungen und Analysen des Managements für das Quartal und das Geschäftsjahr, jeweils bis zum 31 Dezember 2022, werden auf der IR-Website von Q4 verfügbar sein und auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht.

Ergebnisse des vierten Quartals 2022

Ausgewählte Finanzkennzahlen

Umsatzerlös Drei Monate bis 31. Dezember Geschäftsjahr bis 31. Dezember 2022 2021 Veränderung Veränderung 2022 2021 Veränderung Veränderung (Beträge in Tausend US-Dollar) Capital Markets-Plattform 12.991 12.763 228 1,8% 51.329 51.897 (568) (1,1)% Plattform-Dienste 1.188 972 216 22,2% 4.680 3.407 1.273 37,4% Sonstiges 22 16 6 66 84 (18) Gesamtumsatz 14.201 13.751 450 3,3% 56.075 55.388 687 1,2% Bruttogewinn 9.042 8.198 844 10,3% 33.186 31.588 1.598 5,1% Anteil am Gesamtumsatz 63,7% 59,6% 59,2% 57,0%

Wichtige Leistungsindikatoren

31. Dezember

2022 31. Dezember

2021 Veränderung Veränderung (US-Dollar, außer ARR, angegeben in Millionen US-Dollar) Jährlich wiederkehrender Umsatz 55,5 51,9 3,6 6,8 Durchschnittlicher wiederkehrender Umsatz je Kunde 19.821 18.144 1.677 9,2

Ergebnisse der Geschäftstätigkeit

Die nachstehende Tabelle bietet einen Überblick über die konsolidierte Verlust- und Gesamtergebnisrechnung für das Quartal und das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2022 und 2021:

Drei Monate bis Geschäftsjahr bis 31. Dezember 31. Dezember 2022 2021 2022 2021 (Beträge in Tausend US-Dollar) Umsatzerlös 14.201 13.751 56.075 55.388 Direkte Umsatzkosten 5.159 5.553 22.889 23.800 Bruttogewinn 9.042 8.198 33.186 31.588 Betriebsausgaben Vertrieb und Marketing 4.453 4.612 21.747 17.984 Forschung und Entwicklung 4.202 2.848 18.208 11.084 Allgemeine Verwaltungskosten 5.409 4.823 23.191 18.171 Abschreibungen 964 890 3.702 3.969 Wechselkursverluste (-gewinne) (58) 2.272 930 2.131 Sonstige Ausgaben 447 152 2.709 440 Betriebsausgaben insgesamt 15.417 15.597 70.487 53.779 Verlust aus laufender Geschäftstätigkeit (6.375) (7.399) (37.301) (22.191) Finanzierungskosten 12 498 72 1.246 Finanzertrag (60) (7) (72) (22) (Gewinn) Verlust aus derivativen Finanzinstrumenten (1.462) (1.221) 3.418 Verlust vor Ertragssteuern (6.327) (6.428) (36.080) (26.833) Ertragssteuern 61 (81) 289 48 Nettoverlust (6.388) (6.347) (36.369) (26.881) Sonstige Erträge (Verluste) Wechselkursgewinne (-verluste) aus Geschäftstätigkeiten im Ausland 92 (14) (25) (35) Nettoverlust und Gesamtverlust (6.296) (6.361) (36.394) (26.916) Unverwässerter und verwässerter Verlust je Aktie (0,16) (0,20) (0,91) (1,71) Gewichteter Durchschnitt der Stammaktien in Umlauf unverwässert und verwässert 39.990 32.112 39.753 15.750

Wichtige Bilanzinformationen

31. Dezember 2022 31. Dezember 2021 Veränderung Veränderung (Beträge in Tausend US-Dollar) Kassenstand und Zahlungsmitteläquivalente 21.536 63.283 $(41.747) (66,0)% Summe Vermögenswerte 73.832 109.117 (35.285) (32,3)% Summe Verbindlichkeiten 29.459 30.415 (956) (3,1)% Langfristige Verbindlichkeiten insgesamt 8.210 8.065 145 1,8%

Nicht-IFRS-Kennzahlen und Überleitung von Nicht-IFRS-Kennzahlen

In dieser Pressemitteilung sind bestimmte Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen aufgeführt, darunter die vom Management verwendeten Leistungskennzahlen, die im Allgemeinen von unseren Wettbewerbern mit Software-as-a-Service-Geschäftsmodellen ("SaaS") berichtet werden. Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen sind nicht IFRS-konform, haben keine durch IFRS definierte und standardisierte Bedeutung und sind daher mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mit ähnlichen, von anderen Unternehmen veröffentlichten Kennzahlen vergleichbar. Diese Finanzkennzahlen werden als ergänzende Informationen zu den IFRS-Finanzkennzahlen veröffentlicht und ermöglichen ein besseres Verständnis unserer Geschäftsergebnisse aus Sicht des Managements. Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen sollten keinesfalls isoliert bewertet oder als Ersatz für eine Analyse unserer IFRS-Finanzkennzahlen herangezogen werden. Diese Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen und Branchenmetriken werden verwendet, um Investoren zusätzliche Kennzahlen für unsere Betriebsleistung und Liquidität an die Hand zu geben und auf diese Weise Trends unserer Geschäftsentwicklung zu verdeutlichen, die bei einer ausschließlichen Verwendung von IFRS-Finanzkennzahlen möglicherweise nicht erkennbar wären. Wir gehen zudem davon aus, dass Wertpapieranalysten, Investoren und andere interessierte Parteien bei der Bewertung ähnlicher Unternehmen häufig auf Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen und Branchenmetriken zurückgreifen. Außerdem verwendet die Geschäftsführung Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen und Branchenmetriken, um Vergleiche der Betriebsleistung in verschiedenen Zeiträumen zu ermöglichen, jährliche Betriebsbudgets und -prognosen zu erstellen und die Komponenten der Vergütung für Führungskräfte festzulegen.

EBITDA und bereinigtes EBITDA

Wir definieren EBITDA als Nettoverlust, bereinigt um Abschreibungen, Finanzierungskosten, Finanzerträge und Ertragsteuern. Das bereinigte EBITDA ist eine ergänzende Kennzahl, die von der Geschäftsleitung verwendet wird, um unsere finanzielle und betriebliche Leistung ohne Berücksichtigung von Finanzierungsmethoden oder Kapitalstruktur zu bewerten. Für das bereinigte EBITDA wird das EBITDA um folgende Faktoren bereinigt: aktienbasierte Vergütungen, nicht realisierte Wechselkursverluste und (-gewinne), Verluste (Gewinne) aus derivativen Finanzinstrumenten und Kosten im Zusammenhang mit Umstrukturierungen und andere einmalige Aufwendungen. Wir sind der Ansicht, dass das EBITDA und das bereinigte EBITDA, zwei Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen, bei der Bewertung unseres operativen Cashflows hilfreich sind, da sie die Auswirkungen von nicht zahlungswirksamen Kosten sowie einmaligen oder nicht wiederkehrenden Posten, die in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Gesamtertragsrechnung ausgewiesen sind, ausblenden. Die vom Unternehmen verwendeten Definitionen von EBITDA und bereinigtem EBITDA können sich von gleich lautenden Kennzahlen unterscheiden, die andere Unternehmen verwenden. Die nachstehende Tabelle zeigt die Überleitung des bereinigten EBITDA zum Nettoverlust für die jeweiligen Zeiträume.

Drei Monate bis Geschäftsjahr bis 31. Dezember 31. Dezember 2022 2021 2022 2021 (Beträge in Tausend US-Dollar) Nettoverlust (6.388 (6.347 (36.369 (26.881 Abschreibungen 964 890 3.702 3.969 Finanzierungskosten(1) 12 498 72 1.246 Finanzertrag (60 (7 (72 (23 Ertragssteuern 61 (81 289 48 EBITDA (5.411 (5.047 (32.378 (21.641 Sonstige Anpassungen Aktienbasierte Vergütungen(2) 190 527 1.537 1.169 Nicht realisierte Wechselkursverluste (-gewinne)(3) (58 2.154 930 2.131 (Gewinn) Verlust aus derivativen Finanzinstrumenten(4) (1.462 (1.221 3.418 Umstrukturierung und Abfindungszahlungen(5) 658 2.256 Sonstige einmalige Aufwendungen(6) 142 475 1.026 1.323 Bereinigtes EBITDA (4.479 (3.353 (27.850 (13.600

______________________ Hinweis: (1) Die Finanzierungskosten beziehen sich überwiegend auf Zinsen und die Akkretion von Finanzverbindlichkeiten. (2) Die Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen beinhalten nicht zahlungswirksame Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Ausgabe von Aktienoptionen im Rahmen unseres Legacy Equity Incentive Plan an unsere Mitarbeiter und Direktoren verbucht wurden. Die im Rahmen des Legacy Equity Incentive Plan gewährten Aktienoptionen wurden im Zuge des Börsengangs im Jahr 2021 zu Optionen im Rahmen unseres Omnibus Equity Incentive Plan ("Omnibus Plan"). Dieser Betrag beinhaltet auch die im Rahmen des Omnibus Plan gewährten Restricted Share Units ("RSUs"), Performance Share Units ("PSUs") und Deferred Share Units ("DSUs"). (3) Diese Berichtigungen entsprechen der Wertänderung der in Fremdwährung durchgeführten Transaktionen, die in den Jahresabschlüssen vor der Begleichung der Rechnungen verbucht werden. (4) Bei diesen Anpassungen handelt es sich um Fair-Value-Anpassungen der ausstehenden Optionsscheine. (5) Bezieht sich auf Restrukturierungs- und Abfindungsaufwendungen im laufenden Jahr, die in erster Linie mit der Vergütung von Mitarbeitern zusammenhängen. (6) Zu den sonstigen einmaligen Ausgaben gehören Ausgaben im Zusammenhang mit unserem Börsengang, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, einschließlich Honorars-, Rechts-, Beratungs- und Buchhaltungskosten, die keine wiederkehrenden Kosten sind und sonst nicht angefallen wären.

Freier Cashflow

Der freie Cashflow entspricht dem Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ohne Zugänge zu Sachanlagen und Ausrüstung. Wir verwenden den freien Cashflow, eine Nicht-IFRS-Finanzkennzahl, um die Höhe der für Dividendenzahlungen, Schuldentilgung und andere Investitions- und Finanzierungstätigkeiten verfügbaren Zahlungsmittel zu bemessen. Aus unserer Sicht können diese Informationen für Investoren und Analysten von Nutzen sein, um die Performance des Unternehmens im Hinblick auf seine Fähigkeit zu bewerten, nichtdiskretionäre Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. In den folgenden Tabellen wird der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit zum freien Cashflow übergeleitet:

Drei Monate bis Geschäftsjahr bis 31. Dezember 31. Dezember 2022 2021 2022 2021 (Beträge in Tausend US-Dollar) Cashflow aus (verwendet bei) laufender Geschäftstätigkeit (7.585) (4.851) (32.200) (12.360) Erwerb von Immobilien und Ausrüstung (312) (146) (820) (460) Freier Cashflow (7.897) (4.997) (33.020) (12.820)

Wichtige Leistungsindikatoren

In dieser Pressemitteilung werden unter anderem die Kennzahlen "jährlich wiederkehrender Umsatz" bzw. "ARR" und "durchschnittlicher wiederkehrender Umsatz je Kunde" bzw. "ARPA" verwendet. Hierbei handelt es sich um wichtige Leistungskennzahlen, die uns helfen, unser Geschäft zu bewerten, unsere Performance zu messen, Trends zu erkennen, die sich auf unser Geschäft auswirken, Geschäftspläne zu erstellen und strategische Entscheidungen zu treffen. Unsere wichtigsten Leistungskennzahlen können auf eine andere Art berechnet werden als ähnlich lautende Leistungskennzahlen, die andere Unternehmen verwenden. Die Definitionen dieser wichtigen Leistungskennzahlen finden Sie unter der Überschrift "Key Performance Indicatores" in den Erläuterungen und Analysen der Geschäftsführung für das Quartal und das Geschäftsjahr bis 31. Dezember 2022 bzw. 2021.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen können sich auf unsere künftigen Finanzprognosen und erwarteten Ereignisse oder Ergebnisse beziehen und Informationen enthalten zu unserer Finanzlage, Geschäftstätigkeit, Geschäftsstrategie, Wachstumsstrategien, Budgets, Betriebsabläufen, Geschäftsergebnissen, Steuern, Dividendenpolitik, Plänen und Zielen. In bestimmten Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen, die grundsätzlich prädiktiver Natur sind und sich auf zukünftige Ereignisse oder Bedingungen beziehen oder von diesen abhängig sind, anhand von Wörtern wie "erwarten", "fortsetzen", "antizipieren", "beabsichtigen", "anstreben", "planen", "glauben", "budgetieren", "schätzen", "prognostizieren", "vorhersehen", "annähernd", "abzielen" oder negativen Varianten dieser oder ähnlicher Wörter und/oder von Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "können", "könnten", "würden" oder "werden" erkannt werden. Darüber hinaus enthalten alle Aussagen, die sich auf Erwartungen, Absichten, Projektionen oder andere Charakterisierungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände beziehen, zukunftsgerichtete Informationen. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, sind keine historischen Fakten, sondern reflektieren vielmehr die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsführung in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Umstände.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf unseren Überzeugungen, Schätzungen und Annahmen auf der Grundlage unserer Erfahrung und Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die wir unter den gegebenen Umständen für angemessen und vernünftig halten. Trotz des sorgfältigen Verfahrens bei der Erstellung und Überprüfung von zukunftsgerichteten Informationen kann keine Garantie dafür übernommen werden, dass sich die zugrunde liegenden Überzeugungen, Schätzungen und Annahmen als richtig erweisen. Zu den Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen in dieser MD&A zugrunde liegen, gehören unsere Fähigkeit, weiterhin in die Infrastruktur zu investieren, um unser Wachstum und unsere Markenbekanntheit zu fördern, unsere Fähigkeit, unsere technologische Infrastruktur und die Funktionen unserer Plattform zu pflegen und zu verbessern, unsere Fähigkeit, neue Produkte zu entwickeln und zu implementieren, unsere Fähigkeit, Wachstumschancen wahrzunehmen und unsere Wachstumsstrategie umzusetzen, unsere Fähigkeit, unseren Marktanteil auszubauen und in neue Regionen zu expandieren, der adressierbare Markt für unsere Produkte, unsere Fähigkeit, wichtige Mitarbeiter zu binden, unsere Fähigkeit, bestehende Kundenbeziehungen zu pflegen und die Nutzung unserer Plattform und Produkte durch unsere Kunden zu erweitern, unsere Fähigkeit, bestehende Beziehungen zu unseren derzeitigen Dienstleistern, Zulieferern, Vertriebspartnern und anderen Drittparteien zu ähnlichen Bedingungen aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unsere geografische Reichweite zu erhalten und zu vergrößern, unsere Fähigkeit, unsere Expansionspläne zu verwirklichen, unsere Fähigkeit, Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu erhalten, die Auswirkungen von Wettbewerb; die erfolgreiche Integration zukünftiger Übernahmen, Veränderungen und Trends in unserer Branche oder der globalen Wirtschaft, Änderungen von Gesetzen, Regeln, Vorschriften und globalen Standards sowie das Nichteintreten der nachstehenden Risiken und Unwägbarkeiten.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf einer Reihe von Meinungen, Schätzungen und Annahmen, die wir zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen für angemessen und vernünftig hielten. Sie unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden Risikofaktoren, die beschrieben werden unter "Summary of Factors Affecting our Performance" und "Financial Instruments and Other Instruments" dieser Management's Discussion and Analysis, im Abschnitt "Risk Factors" des "Annual Information Form", das am 30. März 2022 eingereicht wurde und in unserem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com abrufbar ist.

Sollte eines oder mehrere dieser Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten, oder sollten sich die Meinungen, Schätzungen oder Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden. Die genannten Meinungen, Schätzungen oder Annahmen werden im Abschnitt "Summary of Factors Affecting our Performance" detailliert beschrieben und sollten von potenziellen Investoren sorgfältig geprüft werden.

Trotz unseres Bestrebens, wichtige Risikofaktoren zu benennen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von zukunftsgerichteten Informationen abweichen, könnten weitere Risikofaktoren bestehen, die uns derzeit nicht bekannt sind oder von uns nicht als wesentlich betrachtet werden, die jedoch ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann zukünftige Ergebnisse garantieren. Aus diesen Gründen sollten zukunftsgerichtete Informationen, die den Informationsstand am Tag der Veröffentlichung widerspiegeln, nicht als verlässliche Informationen behandelt werden. Die in dieser MD&A enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen unsere Erwartungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung (oder zu einem sonstigen angegebenen Zeitpunkt) dar und unterliegen Änderungen und Entwicklungen, die nach diesem Datum eintreten. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, hat das Unternehmen keinerlei Absicht oder Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Gründe.

Weitere Informationen zu Q4 sind erhältlich auf SEDAR unter www.sedar.com im Profil des Unternehmens.

Über Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ist eine führende Kapitalmarkt-Kommunikationsplattform, die die Art und Weise verändert, wie börsennotierte Unternehmen, Investoren und Investmentbanken Entscheidungen treffen, um sich effizient zu vernetzen, zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Die Plattform Capital Connect von Q4 erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten mithilfe von Produkten für die IR-Website, mit Lösungen für virtuelle Veranstaltungen, Engagement Analytics, einer Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement auf den Kapitalmärkten, Aktionärs- und Marktanalysen, sowie Überwachungs- und ESG-Tools. Capital Connect ist die einzige holistische Kapitalmarktplattform, die digitale Verbindungen fördert, Auswirkungen analysiert und auf die richtigen Interaktionen abzielt, damit börsennotierte Unternehmen schneller und intelligenter arbeiten können. Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.650 börsennotierte Unternehmen weltweit, darunter einige der renommiertesten Markenunternehmen der Welt. Bei Q4 wird eine preisgekrönte Unternehmenskultur gepflegt, in der die Mitarbeitenden gefördert werden und sich weiterentwickeln können. Q4 hat seinen Hauptsitz in Toronto und unterhält Niederlassungen in New York und London. Nähere Informationen unter q4inc.com.

___________________________

1 Der jährliche wiederkehrende Umsatz bzw. Annual Recurring Revenue (ARR) ist ein wichtiger Leistungsindikator. Siehe auch "Wichtige Leistungsindikatoren".

2 Das bereinigte EBITDA ist eine nicht IFRS-konforme Finanzkennzahl. Siehe "Nicht-IFRS-Kennzahlen und Überleitung von Nicht-IFRS-Kennzahlen".

