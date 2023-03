Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Das kennen wir schon seit längerem. Man braucht einen zeitnahen Termin beim Orthopäden, der Augenärztin oder einer anderen Fachärztin oder einem Facharzt, aber leider ist kein Termin in Sicht. Marco Chwalek hat Tipps, wo man sich Unterstützung für einen zeitnahen Arzttermin holen kann:Sprecher: Ist man krank und bekommt eine Überweisung zum Facharzt, ist das Warten auf einen Arzttermin meistens schon vorprogrammiert. Chefredakteurin Anne-Bärbel Köhle, vom Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" zeigt uns verschiedene Möglichkeiten, wie man schneller an einen Arzttermin kommen kann, zum Beispiel mit einer App:0-Ton Anne-Bärbel Köhle: 19 Sekunden"Inzwischen gibt es tatsächlich zahlreiche Arzttermin-Apps, die Fachärztinnen und Fachärzte zum Beispiel in Ihrer Nähe anzeigen. Dort geben Sie Ihr medizinisches Anliegen ein und auch den Versichertenstatus. Und dann erscheinen Termine in einer gewünschten Praxis, die Sie reservieren können. Das geht oftmals ziemlich schnell."Sprecher: Nicht alle Menschen kennen sich mit Apps gut aus. Hat man auch die Chance, telefonisch einen zeitnahen Arzttermin zu buchen?0-Ton Anne-Bärbel Köhle: 12 Sekunden"Das klappt unter der Terminservicenummer 116 117. Dort werden Ihnen ebenfalls Facharzttermine vermittelt. Allerdings dann nicht beim Arzt Ihrer Wahl, sondern dort wo zuerst ein Termin frei wird."Sprecher: Ruft man diese 116 117 an, hängt man leider manchmal lange in der Warteschleife fest. Da stellt sich dann die Frage, ob es bei der Krankenkasse, bei der man versichert ist, schneller geht und ob sie überhaupt bei der Terminsuche behilflich ist?0-Ton Anne-Bärbel Köhle: 23 Sekunden"Ja, das tut sie. Viele gesetzliche Krankenkassen bieten kostenlos Hilfe an. Einfach mal per Online-Formular oder telefonisch nachfragen. Wichtig ist, dass Sie den Überweisungsschein bereithalten, denn die Kasse braucht ein paar Angaben für die Terminsuche. Allerdings ist es so, dass Sie auch hier kaum Einfluss auf die Wahl des Arztes haben oder wie weit die Praxis entfernt liegt."Abmoderation: Einige Krankenkassen organisieren auch einen Termin für eine Videosprechstunde, bei dem man meistens nicht so lange warten muss wie bei einem Praxistermin, berichtet der "Diabetes Ratgeber."Pressekontakt:Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unterwww.diabetes-ratgeber.netPressekontaktKatharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5453513