DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 2. März

=== *** 06:45 DE/Evonik Industries AG, Jahresergebnis (08:00 Analystenkonferenz; 09:30 BI-PK) *** 07:00 DE/Merck KGaA, Jahresergebnis (10:00 BI-PK) *** 07:00 DE/Covestro AG, ausführliches Jahresergebnis (10:30 BI-PK; 16:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Kion Group AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:00 BI-PK) 07:00 DE/Aareal Bank AG, vorläufiges Jahresergebnis (09:00 BI-PK) *** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 4Q *** 07:30 DE/Befesa SA, vorläufiges Jahresergebnis 10:30 DE/Sixt SE, BI-PK 07:30 DE/GFT Technologies SE, vorläufiges Jahresergebnis 07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, ausführliches Jahresergebnis und Ausblick 2023 08:00 DE/Tarifindex (Entwicklung der Tarifverdienste) 2022 08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), ausführliches Ergebnis *** 08:00 IE/CRH plc, Jahresergebnis *** 08:00 IR/Flutter Entertainment plc, Jahresergebnis 08:00 GB/Haleon plc, Jahresergebnis 09:00 DE/Bundestag, Plenum mit Regierungserklärung von Bundeskanzler Scholz zum Thema "Ein Jahr Zeitenwende" 09:30 EU/Europäischer Gerichtshof (EuGH) Schlussanträge zu Repatriierungsflug zu Beginn der Pandemie 09:30 EU/Europäischer Gerichtshof (EuGH) Schlussanträge zur Trinkwasserversorgung der Stadt Frankfurt (Oder) 09:30 EU/Rat für "Wettbewerbsfähigkeit" (Binnenmarkt und Industrie); ca 17:30 PK *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Januar Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,6% zuvor: 6,6% *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Februar Eurozone PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+8,2% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+8,6% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+5,3% gg Vj zuvor: -0,8% gg Vm/+5,3% gg Vj *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Februar PROGNOSE: -0,8% gg Vm/+8,5% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+10,0% gg Vj 13:00 DE/Deutsche Bank AG, Nachhaltigkeitstag 13:00 DE/SAP SE, integrierter Geschäftsbericht mit Vergütungsbericht *** 13:30 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei Geldmarktkontaktgruppe der EZB *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 2. Februar *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 195.000 zuvor: 192.000 *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 4Q annualisiert PROGNOSE: +2,5% gg Vq 1. Veröff.: +3,0% gg Vq 3. Quartal: +1,4% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +1,6% gg Vq 1. Veröff.: +1,1% gg Vq 3. Quartal: +2,0% gg Vq 22:00 US/Fed-Gouverneur Waller (stimmberechtigt im FOMC), Rede bei Veranstaltung der Mid-Size Bank Coalition of America 22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 1Q ===

March 02, 2023

