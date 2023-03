Gurit Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Gurit erzielt im Jahr 2022 einen Nettoumsatz von CHF 499,5 Millionen und eine Betriebsgewinnmarge von 4,5%



02.03.2023 / 06:50 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Zürich, 2. März 2023 - Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Nettoumsatz 2022 von CHF 499,5 Millionen

Betriebsgewinnmarge bei 4,5% des Nettoumsatzes und 2,3% bereinigt um Einmaleffekte Gurit (SIX Swiss Exchange: GURN) meldete heute einen Nettoumsatz von CHF 499,5 Millionen für das Geschäftsjahr 2022. Das Unternehmen erzielte einen Betriebsgewinn von CHF 22,3 Millionen mit einer Marge von 4,5% des Nettoumsatzes. Bereinigt um Einmaleffekte lag der Betriebsgewinn bei CHF 11,2 Millionen oder 2,3% des Nettoumsatzes. Der Reingewinn belief sich im Jahr 2022 auf CHF 9,1 Millionen. Gurit steigerte den Nettoumsatz gegenüber dem Vorjahr um 11,9% zu konstanten Wechselkursen bzw. 6,7% in ausgewiesenen CHF, und die fortgeführten Aktivitäten wuchsen in der Berichtswährung CHF um 11,6%. Der Nettoumsatz 2022 wurde durch verschiedene Faktoren beeinflusst: westliche Windturbinenhersteller waren mit geringeren Volumina und Nachfrageunsicherheiten konfrontiert, der chinesische Windmarkt war dynamisch und hart umkämpft, das Marine- und Industriegeschäft verzeichnete ein starkes Wachstum, dazu kam ein Umsatzbeitrag der Akquisition von Structural Profiles im Mai 2022. Composite Materials erzielte für 2022 einen Nettoumsatz von CHF 325,5 Millionen. Dieser Anstieg von 52,9% zu konstanten Wechselkursen gegenüber 2021 enthält einen Beitrag von CHF 102,0 Millionen von Structural Profiles (Fiberline Composites), an dem Gurit im Mai 2022 eine 60%ige Beteiligung erworben hat. Der Umsatz im Bereich Windenergie wurde durch einen stärkeren Windmarkt in China und eine geringere Nachfrage aus dem Rest der Welt geprägt. Das Geschäft mit Strukturprofilen schreibt aufgrund von Herausforderungen in der Lieferkette und verzögerten Anlaufphasen von Kunden in Indien Verluste. Gurit geht davon aus, dass das Geschäft im Jahr 2024 die Gewinnzone erreicht. Der Umsatz von Gurit Marine und Industrial hat sich mit einem Wachstum von mehr als 20% stark entwickelt. Die Kunden fragen insbesondere Gurit's rezyklierbaren PET-Schaumstoff für zahlreiche Anwendungen im Bauwesen, im Transportwesen und in anderen Industriesegmenten nach. Kitting verzeichnete im Jahr 2022 einen Nettoumsatz von CHF 148,6 Millionen. Dies entspricht einem Rückgang von -14,0% bei konstanten Wechselkursen im Vergleich zu 2021. Kitting verzeichnete eine allgemein geringere Nachfrage von westlichen Windenergiekunden. Die Optimierung der europäischen Kitting Präsenz wurde planmässig umgesetzt und wird sich positiv auf die Geschäftsentwicklung im Jahr 2023 auswirken. Die Business Unit Manufacturing Solutions (Tooling) verzeichnete einen Nettoumsatz von CHF 57,5 Millionen, was einem Rückgang von -21,5% bei konstanten Wechselkursen gegenüber 2021 entspricht. Der Nettoumsatz von Manufacturing Solutions war gering, da die westlichen Kunden im Jahr 2022 fast keine Nachfrage nach Windblattformen hatten. Im Gegensatz dazu verzeichnete das Formenbaugeschäft auf dem chinesischen Inlandsmarkt gute Umsätze, allerdings in einem sehr wettbewerbsintensiven Geschäftsumfeld. Wir erwarten, dass sich das Formengeschäft mit westlichen Windkraftkunden im Jahr 2023 deutlich erholen wird. Der Nettoumsatz nach Zielregionen im Jahr 2022 zeigte erneut, dass die Region Asien-Pazifik mit 43,6% des Gesamtumsatzes den grössten Anteil beisteuerte, verglichen mit 39,9% im Jahr 2021. Auf Lieferungen nach Europa entfielen 33,0% des Gesamtumsatzes der Gruppe (2021: 31,2%). Die Lieferungen nach Amerika machten 17,1% des Gesamtumsatzes der Gruppe aus (2021: 21,9%), während die Lieferungen in den Rest der Welt 6,3% betrugen (2021: 7,0%). Profitabilität

Gurit erzielte einen Betriebsgewinn von CHF 22,3 Millionen mit einer Marge von 4,5% des Nettoumsatzes. Unter Ausschluss von Veräusserungseffekten, Restrukturierungs- und Wertminderungsaufwendungen betrug die bereinigte Betriebsgewinnmarge 2,3%. Dies steht im Vergleich zu einer Betriebsgewinnmarge von 5,0% und einer bereinigten Betriebsgewinnmarge von 7,0% im Kalenderjahr 2021. Geringere Windvolumina und die Inflation, die sich auf die Rohstoff-, Energie- und Logistikkosten auswirkte, sowie Structural Profiles haben die Profitabilität von Gurit negativ beeinflusst. Im Jahr 2022 initiierte das Management das Programm Fit 4 Future mit dem Ziel, konzernweite Kostensenkungen voranzutreiben und strukturelle Massnahmen zur Reduktion der Personal- , Vertriebs- und Verwaltungskosten umzusetzen. Der Grossteil dieser Restrukturierungsmassnahmen wurde bereits realisiert und wird sich ab 2023 positiv auswirken. Der Nettogewinn für das Jahr 2022 belief sich auf CHF 9,1 Millionen. Dies entspricht einem Gewinn pro Aktie von CHF 1,98 im Jahr 2022 (2021: CHF 2,43).



Cash Flow und Bilanz

Gurit erzielte einen Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit von CHF 16,2 Millionen (2021: CHF 20,9 Millionen). Die Investitionen beliefen sich im Jahr 2022 auf CHF 15,2 Millionen, verglichen mit CHF 23,8 Millionen im Vorjahr. Wir investierten weiterhin hauptsächlich in PET-Extrusionskapazitäten sowie in ein neues Werk für Kohlefaser-Strukturprofile in Indien. Die Eigenkapitalquote sank auf 31%, hauptsächlich aufgrund der Verrechnung des Goodwills aus der Akquisition von Structural Profiles mit dem Eigenkapital nach Swiss Gap FER. Der Anstieg der Nettoverschuldung ist ebenfalls auf die Akquisition von Structural Profiles und deren Expansion nach Indien zurückzuführen. Ausblick 2023

Wir erwarten, dass der Marine- und Industriemarkt weiter wachsen wird. Für die Windindustrie erwarten wir im Jahr 2023 ein weiteres Wachstum des chinesischen Windmarktes, während wir bei den westlichen Windenergiekunden geringere Prognosen für die Herstellung von Windrotorblättern sehen. Unsere Restrukturierungsprogramme und die Erholung des westlichen Formengeschäfts werden sich positiv auf die Finanzergebnisse auswirken. Nach 2023 erwarten wir eine sehr positive Wachstumsdynamik für die Windenergie weltweit, unterstützt durch die jüngsten politischen Ankündigungen der Regierungen in der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten. Infolge der geringeren Nachfrage westlicher Windkunden und unter Berücksichtigung der positiven Effekte aus den Kosteneinsparungsprogrammen erwarten wir einen Nettoumsatz zwischen 450 - 510 Mio. CHF und eine operative Gewinnmarge von 2% - 5% ohne Berücksichtigung von M&A-Effekten, Restrukturierungs- und Wertminderungsaufwendungen. Auf dem Weg zur Erfüllung der ESG-Ziele

Gurit hat in den letzten 12 Monaten eine solide Nachhaltigkeitsleistung erzielt. Aufbauend auf einer starken Struktur wurden spezifische strategische Ziele gesetzt und bis zum Jahresende in allen wesentlichen Bereichen erhebliche Fortschritte gemacht, darunter eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Vergleich zu den Emissionen der bereits im Jahr 2020 bestehenden Produktionsstandorte. Neben den Nachhaltigkeitsverbesserungen in den eigenen Betrieben hat Gurit auch damit begonnen, die ESG-Risiken in der Wertschöpfungskette systematisch zu bewerten, und das Unternehmen beteiligt sich aktiv an mehreren Kooperationsprojekten zu den Herausforderungen der Kreislaufwirtschaft und End-of-Life Fragestellungen in der Branche. Diese Bemühungen wurden auch mit einer verbesserten Position bei mehreren Rating-Agenturen belohnt, wie z.B. bei EcoVadis, wo Gurit nun zu den besten 12% aller bewerteten Unternehmen gehört. Lesen Sie mehr im Gurit Sustainability Report 2022, der Teil des integrierten Jahresberichts ist. Finanzielle Schlüsselzahlen

in Millionen CHF 2022 2021 Veränderung in Berichts-währung CHF Veränderung zu konst. 2021 Kursen Nettoumsatz nach Geschäftsbereichen: Composite Materials 325.5 221.8 46.7% 52.9% Kitting 148.6 185.5 -19.9% -14.0% Manufacturing Solutions (Tooling) 57.5 73.2 -21.4% -21.5% Elimination -43.0 -42.7 0.6% 2.5% Total fortgeführte Geschäftsbereiche 488.6 437.8 11.6% 17.0% Aerospace 10.8 30.1 -64.0% -62.4% Gurit Gruppe 499.5 467.9 6.7% 11.9% EBITDA 39.8 41.0 EBITDA Marge 8.0% 8.8% Betriebsergebnis 22.3 23.4 Operative Gewinnmarge 4.5% 5.0% Bereinigtes Betriebsergebnis 11.2 33.0 Bereinigte Operative Gewinnmarge 2.3% 7.0% Gewinn für das Jahr 9.1 9.2 Operativer Cashflow 16.2 20.9 Kapitalausgaben 15.2 23.8 Nettoverschuldung 84.0 38.3 Eigenkapital in % des Gesamtvermögens 31.0% 51.3%

* Composite Materials enthält Structural Profiles (Fiberline) mit einem Umsatz von CHF 102 Millionen für einen Zeitraum von 8 Monaten seit der Übernahme Ende April 2022. Ordentliche Generalversammlung am 24. April 2023

Die ordentliche Generalversammlung wird am 24. April 2023 um 16:30 Uhr MEZ in Zürich stattfinden. Das Aktienregister wird am Montag, 27.3.2023 um 17:00 MEZ geschlossen. Kontakte für Aktionäre zur Registrierung ihrer Aktien oder für Adressänderungen:

share.register@computershare.ch Aufgrund des beträchtlichen Mittelbedarfs und der daraus resultierenden Verschuldung durch die strategische Akquisition von 60% des Geschäftsbereichs Strukturierte Profile (Fiberline) im Jahr 2022 und der aktuellen Profitabilität von Gurit empfiehlt der Verwaltungsrat der Generalversammlung, im Jahr 2023 keine Dividende auszuschütten und die Mittel zum weiteren Abbau der Verschuldung des Unternehmens zu verwenden. Die vollständige Einladung zur Generalversammlung mit allen Anträgen des Verwaltungsrats wird mindestens 20 Tage vor der Generalversammlung zum Download zur Verfügung stehen unter: http://www.gurit.com/Investors/AGM Online-Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2022, Medien- und Analysten-Webcast am 2. März 2023

Der Gurit Jahresbericht 2022 ist online verfügbar unter www.gurit.com/investors/reports

Der Nachhaltigkeitsbericht 2022 ist als Teil des integrierten Jahresbericht oder als separates Dokument auf der Gurit Website unter www.gurit.com/sustainability verfügbar. Das Management wird die Ergebnisse in einem gemeinsamen Webcast für Medien und Analysten am 2. März 2023 um 09:00 Uhr MEZ erläutern. Die Präsentationen werden wie immer in englischer Sprache gehalten und können unter der folgenden URL abgerufen werden: http://www.gurit.com/Investors/Webcasts. Eine archivierte Version wird später unter demselben Link zur Verfügung gestellt. Finanzanalysten und Medienvertreter, die während der Telefonkonferenz für Fragen und Antworten Fragen stellen möchten, können dies nach vorheriger Anmeldung per E-Mail an investor@gurit.com tun. Roadshow

Am Nachmittag des 2. März 2023 stehen Mitja Schulz, CEO von Gurit, und Philippe Wirth, CFO, an einer Roadshow in den Räumlichkeiten der Zürcher Kantonalbank in Zürich für Investoren zur Verfügung. Für weitere Informationen: https://broker.zkb.ch/en/corporate-access/calendar Über Gurit

Die Tochtergesellschaften der Gurit Holding AG, Wattwil/Schweiz, (SIX Swiss Exchange: GURN) sind auf die Entwicklung und Herstellung von hochentwickelten Verbundwerkstoffen, Anlagen zur Herstellung von Verbundwerkstoffen und Dienstleistungen im Bereich Core Kitting spezialisiert. Die Produktpalette umfasst strukturelle Kernmaterialien, faserverstärkte Prepregs, formulierte Produkte wie Klebstoffe und Harze. Gurit beliefert globale Wachstumsmärkte wie die Windturbinenindustrie, die Bootsbau, die Bahnindustrie und viele mehr. Gurit betreibt Produktionsstätten und Büros in Australien, China, Dänemark, Ecuador, Indien, Italien, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Polen, Schweiz, Spanien, Türkei, Grossbritannien und den USA.

www.gurit.com

Telefon: +41 44 316 15 50

E-Mail: investor (at) gurit.com Alle in dieser Mitteilung verwendeten oder erwähnten Markennamen sind gesetzlich geschützt. Zukunftsgerichtete Aussagen

Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, beruhen diese Aussagen auf Annahmen, Planungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind immer mit Unsicherheiten behaftet. Geschäftliche und wirtschaftliche Risiken und Entwicklungen, das Verhalten von Wettbewerbern, politische Entscheidungen und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Annahmen, Planungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung abweichen. Die Gurit Holding AG übernimmt daher keine Verantwortung in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung. Deutsche Übersetzung: bei Diskrepanzen zur englischen Originalfassung gilt die englischsprachige Version.

