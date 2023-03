News von Trading-Treff.de DAX Monatsstart ohne klare Tendenz und der Nasdaq bricht die 12000 Region per Schlusskurs. Trading-Ideen zum Donnerstag 02.03.2023 DAX am Mittwoch im Bann der 15250 Vorab ganz ausführlich im Video meine Darstellung der aktuellen DAX-Situation, welche ich bereits vor 8.00 Uhr für Dich auf YouTube hinterlegt habe: Ein Monatsstart bringt oftmals neues Kapital und damit steigende Notierungen für den Aktienmarkt mit sich. So ...

Den vollständigen Artikel lesen ...