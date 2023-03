DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VOLKSWAGEN - Nach Mercedes könnten künftig auch Autos des VW-Konzerns mit Google-Anwendungen herumfahren. Die Softwareeinheit Cariad präsentierte am Mittwoch in Barcelona einen App-Store, aus dem neben VW-eigenen Programmen auch Anwendungen ausgewählter Drittanbieter installiert werden können. Noch ist Google mit keiner App im VW-Infotainment vertreten, "eine Integration ist aber möglich", sagte Cariad-Chef Dirk Hilgenberg. Man stehe im Austausch. Für VW war eine Kooperation lange ein Tabu. (Handelsblatt)

VOLKSWAGEN - Entgegen der Ankündigung von Volkswagen-Chef Oliver Blume bietet Deutschlands größter Autobauer sein wichtigstes Elektroauto künftig günstiger an als bisher. So soll der ID.3 bald wieder für unter 40.000 Euro zu haben sein. Das erfuhr das Handelsblatt aus Unternehmenskreisen. Derzeit liegt der Einstiegspreis des ID-Modells laut VW-Konfigurator bei 43.995 Euro. (Handelsblatt)

VOLKSWAGEN - VW findet Käufer für Werk in Russland. Wie von informierten Kreisen bestätigt wird, stehen die Wolfsburger kurz davor, den Standort in Kaluga an einen Käufer abzugeben. Verhandelt wird demnach mit dem Unternehmen Avilon, einer russischen Autohandelsgruppe, die laut ihrer Website mehr als 40 internationale Marken vertreibt, von Audi und BMW aus Deutschland über BYD und Great Wall aus China bis Sollers aus Russland. (FAZ)

LUFTHANSA - Die britische Werbeaufsicht hat der Lufthansa eine Plakatwerbekampagne untersagt. Gezeigt werden darauf ein Flugzeug, als dessen Unterseite eine Erdhalbkugel dient, und der Slogan "Connecting the World. Protecting its Future" (Die Welt verbinden. Ihre Zukunft bewahren). Wie die Advertising Standards Authority (ASA) mitteilte, hat sie die Fluggesellschaft angewiesen, künftig die Grundlagen von Behauptungen zur Umwelt klarzumachen und keinen irreführenden Eindruck der Auswirkungen von Reisen mit der Airline zu vermitteln. Es gebe derzeit keine Umweltinitiativen oder kommerziell einsetzbare Technologien in der Luftfahrtbranche, um den Slogan zu untermauern. (Börsen-Zeitung)

DAIMLER TRUCK - Daimler Truck verlagert in der Busproduktion 650 Stellen von Deutschland in die Tschechische Republik. Das teilten Sprecher des Nutzfahrzeugkonzerns und des Betriebsrats mit. Beide Seiten schlossen eine Vereinbarung, mit der die Produktionsstandorte in Mannheim und Neu-Ulm erhalten werden sollen und Kosten gesenkt werden sollen. Eine Zukunftssicherung, die bis zum Jahr 2024 lief, wurde bis zum Jahr 2033 verlängert. Diese schließt betriebsbedingte Kündigungen aus. (FAZ)

OTTOBOCK - Der Prothesenhersteller Ottobock hat die Sanitätshauskette Brillinger übernommen. Brillinger betreibe südlich von Stuttgart zehn Sanitätshäuser mit rund 275 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, teilt Ottobock mit. "Mit der Übernahme baut Ottobock sein Versorgungsnetzwerk im süddeutschen Raum deutlich aus und setzt seine Wachstumsstrategie konsequent fort." Ottobock ist global an über 390 Sanitätshausstandorten in 135 Ländern beteiligt. (Börsen-Zeitung)

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL - Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine war für viele Unternehmen der Rückzug aus Moskau angesagt. Bei etlichen ist es nur bei einer Absichtserklärung geblieben. Ein Beispiel dafür ist die Raiffeisen Bank International (RBI). Für das zweitgrößte Geldhaus Österreichs hat Russland bisher die Bilanz kräftig vergoldet. Nun gibt es Gerüchte, wonach RBI sich für die Reste der staatlich-russischen Sberbank in Europa interessiert. (FAZ)

BNP PARIBAS - Er war bisher der größte Aktionär von BNP Paribas. Doch jetzt hat der belgische Staat seine Beteiligung an der von der Börsenkapitalisierung her größten Bank der Eurozone von 7,8 Prozent auf 5,1 reduziert, so dass Blackrock mit 6,1 Prozent der wichtigste Anteilseigner geworden ist. Der Verkauf brachte dem belgischen Staat 2,17 Milliarden Euro ein. (Börsen-Zeitung)

FERROVIAL - Die spanische Regierung hat die Ankündigung des Bau- und Infrastrukturkonzerns Ferrovial der Verlegung seines Stammsitzes nach Amsterdam heftig kritisiert. "Dieser Schritt ist nicht nachzuvollziehen und er ist nicht gut für das Land", erklärte die Wirtschaftsministerin Nadia Calviño am Mittwoch nach einem Gespräch mit dem Vorsitzenden von Ferrovial, Rafael del Pino. (Börsen-Zeitung)

CELLNEX - Der spanische Infrastrukturbetreiber Cellnex lädt Investoren zu einer Beteiligung an seinen Tochtergesellschaften in Europa ein. Man könne sich einen Einstieg von "Finanzinvestoren mit einer langfristigen Ausrichtung" vorstellen, erklärte der CEO des Konzerns, Tobias Martinez, bei der Vorlage der Jahresbilanz in Barcelona. Er verwies auf die Partnerschaft mit Swiss Life beim Betrieb der Mobilfunktürme in der Schweiz. Es habe Interesse geben, aber es liege nichts Konkretes auf dem Tisch, versicherte Martínez. (Börsen-Zeitung)

