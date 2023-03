DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

WAFFENEXPORTE - Deutschland will Waffenexporte nach Angaben von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) künftig deutlich "selektiver" zulassen. Rüstungsexporte sollten wertegeleitet genehmigt werden, kündigte der Vizekanzler in der Wirtschaftswoche an. Dabei müsse gefragt werden, "wer Täter und wer Opfer" sei. (Wirtschaftswoche)

VERBRENNERVERBOT - Bundesfinanzminister Christian Lindner hat das Nein der FDP zu einem kompletten Verbot von Verbrennermotoren ab 2035 bekräftigt "Es ist unser Ziel, dass in Deutschland auch nach 2035 noch Neuwagen mit Verbrennungsmotoren zugelassen werden", sagte der FDP-Parteichef den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Neu zugelassene Verbrennerfahrzeuge würden nach 2035 allerdings eine Ausnahme bleiben und müssten mit Öko-Sprit betrieben werden. Ein Verbot, wie es die EU-Kommission derzeit plant, lehnte er ab: Weltweit werde diese Technologie weiter eine große Rolle spielen, "das technologische Knowhow muss in einem Exportland wie Deutschland deshalb erhalten bleiben". (Funke Mediengruppe)

HEIZUNGEN - In der Debatte um das Verbot neuer Gas- und Ölheizungen ab 2024 hat Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) finanzielle Förderung zum Umbau angekündigt. "Wir haben - als Koalition - gesagt, dass wir einseitige Abhängigkeiten von fossilen Energien überwinden müssen und deshalb von 2024 an möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit Erneuerbaren Energien betrieben werden soll", verteidigte Habeck die Pläne im Interview mit der Wirtschaftswoche. "Es muss und wird für einkommensschwache Haushalte und Haushalte mittleren Einkommen eine Unterstützung geben. Ich finde, dass das, was nachweislich CO2 einspart und das Klima schützt, auch steuerlich gefördert werden sollte", sagte Habeck weiter. (Wirtschaftswoche)

STROMPREISDECKEL - Für die Industrie hat Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) einen staatlich gedeckelten "Dekarbonisierungsstrompreis" in Aussicht gestellt - allerdings erst in einigen Jahren. "Wir müssen wohl noch ein paar Jahre überbrücken, bis hierfür genug preiswerte Energie verfügbar ist", sagte Habeck der Wirtschaftswoche. Schrittweise solle Unternehmen "Überschussstrom" zugänglich gemacht werden, etwa Windstrom, der nicht über die Netze abtransportiert werden kann. Wichtig seien dann auch Direktverträge, die Unternehmen mit Wind- oder Solarparks abschließen könnten. (Wirtschaftswoche)

ENTEIGNUNGEN - CDU und SPD in Berlin haben sich in den Sondierungen auf eine Umsetzung des Volksentscheides zur Enteignung großer Immobilienunternehmen geeinigt. Es soll ein sogenanntes "Vergesellschaftungsrahmengesetz" erarbeitet werden, wenn die Expertenkommission zu dem Ergebnis kommt, dass Vergesellschaftungen möglich sind. Das geht aus einem Bericht der Sondierungsgruppe um die beiden SPD-Landeschefs Franziska Giffey und Raed Saleh hervor, der dem Tagesspiegel vorliegt. Der Bericht wurde im Landesvorstand der Sozialdemokraten vorgestellt und gilt als Grundlage für einen künftigen Koalitionsvertrag. (Tagesspiegel)

SOLI - Spätestens im Jahr 2025 muss der Soli komplett abgeschafft werden. Das ergebe sich aus dem Urteil des Bundesfinanzhofs zum Solidaritätszuschlag, sagt Reiner Holznagel, der Präsident des Bundes der Steuerzahler, im Interview mit der FAZ. "Der BFH sagt wortwörtlich, dass der Soli für eine Generation mit der Verfassung vereinbar ist - für 30 Jahre", so Holznagel. (FAZ)

