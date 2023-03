DJ KORREKTUR: NACHBÖRSE/XDAX unv. bei 15.312 Pkt - VW legen leicht zu

(In der am Vorabend um 22.37 Uhr gesendeten Meldung wurde bei Washtec ein falsches Bezugsjahr genannt. Im vierten Satz des dritten Absatzes muss es korrekt heißen: "Das wären zwar 0,10 Euro mehr als die reguläre Dividende für 2021 (NICHT: 2022)" Es folgt die korrigierte Fassung.)

FRANKFURT (Dow Jones) Für die Volkswagen-Aktie ging es im nachbörslichen Handel am Mittwoch leicht nach oben. Der Konzern organisiert seine Finanzierungsdienstleistungen neu. Die verschiedenen deutschen und europäischen Gesellschaften sollen in einer neuen Finanzholdinggesellschaft für Europa gebündelt werden, wie Volkswagen Financial Services und die Volkswagen Bank GmbH mitteilten. Abgeschlossen werden soll die Restrukturierung Mitte 2024. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 0,7 Prozent höher getaxt.

Die Titel von Nagarro legten um 0,6 Prozent zu. Das Unternehmen plant die Übernahme von MBIS, einem SAP-Goldpartner in der Türkei, um seine SAP-Dienstleistungen weltweit auszubauen und sein Angebot für wichtige Kunden in der Türkei zu erweitern.

Die Washtec-Aktie gewann 0,7 Prozent. Die Aktionäre bekommen für 2022 eine geringere Dividendenausschüttung als im Vorjahr. So wollen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 15. Mai eine Dividende von 2,20 Euro für 2022 vorschlagen. Das wären zwar 0,10 Euro mehr als die reguläre Dividende für 2021. Damals wurde allerdings zusätzlich eine Sonderdividende von 0,80 Euro ausgeschüttet.

