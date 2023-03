Die KION GROUP AG (ISIN: DE000KGX8881) hat in einem schwierigen makroökonomischen und geopolitischen Umfeld das Geschäftsjahr 2022 mit einem Auftragseingang auf hohem Niveau abgeschlossen. Der weltweit tätige Intralogistikkonzern verzeichnete eine Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr, einschließlich deutlich positiver Währungseffekte. Die stark gestiegenen Material-, Energie- und Logistikkosten sowie anhaltende Störungen in den Lieferketten beeinträchtigten im abgelaufenen Jahr beide operativen Segmente erheblich, was sich in einem rückläufigen EBIT bereinigt und einem deutlichen negativen Free ...

Den vollständigen Artikel lesen ...