FRANKFURT (Dow Jones)--Ein schwächeres viertes Quartal hat den Ergebnis- und Umsatzanstieg des Recycling-Unternehmens Befesa 2022 gebremst. Das operative Ergebnis und der Nettogewinn stiegen nur leicht und verfehlten die Erwartungen der Analysten. Die Dividende soll stabil bleiben bei 1,25 Euro je Aktie.

Das bereinigte EBITDA stieg 2022 um 9 Prozent auf 215 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Das berichtete EBITDA legte getrieben durch einen US-Zukauf um knapp ein Viertel auf 235 Millionen Euro zu. Befesa hatte sich zuletzt vorgenommen, ein Ergebnis am unteren Ende des Zielkorridors von 220 bis 270 Millionen Euro zu erreichen. Analysten hatten in einem Konsens von S&P Global Intelligence ein bereinigtes EBITDA von 222 Millionen Euro prognostiziert.

Der Umsatz kletterte um 38 Prozent auf 1,14 Milliarden Euro. Netto blieb ein Gewinn von 106 Millionen Euro, 6 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Analystenprognose hatte auf 117 Millionen gelautet. Das Ergebnis je Aktie betrug 2,66 Euro.

Im Schlussquartal sank das bereinigte EBITDA um 17 Prozent, der Nettogewinn brach um die Hälfte ein.

Die Prognose für das laufende Jahr will das MDAX-Unternehmen zusammen mit den Ergebnissen für das erste Quartal am 4. Mai bekanntgeben. Das Unternehmen will warten, bis die Schmelzlöhne im März/April 2023 festgelegt sind.

