DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Der Inflationsdruck im Euroraum dürfte im Februar nicht gesunken sein. Von Dow Jones Newswires Ende vergangener Woche befragte Analysten hatten zwar einen Rückgang der Teuerung von 8,2 (Januar: 8,6) Prozent prognostiziert, doch deuten die inzwischen veröffentlichten Daten aus drei großen Euro-Ländern in die Gegenrichtung. Analysten hatten für Deutschland, Frankreich und Spanien einen Rückgang der Teuerungsraten prognostiziert, und in allen drei Ländern kam es zu einem Anstieg. In Frankreich stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) mit einer Jahresrate von 7,2 (7,0) Prozent, in Spanien um 6,1 (5,9) und in Deutschland um 9,3 (9,2) Prozent. Das macht es eher unwahrscheinlich, dass die Teuerung im Durchschnitt des Euroraums gesunken ist.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

AAREAL BANK

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS)

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q22 ggVj Zahl 4Q21 Zinsüberschuss 185 +14% 4 162 Risikovorsorge 24 -56% 4 54 Provisionsüberschuss 77 +9% 4 71 Verwaltungsaufwand 143 +6% 4 135 Betriebsergebnis 81 +154% 4 32 Erg nach Steuern/Dritten, Stammaktie 47 +427% 4 9,0 Ergebnis je Stammaktie 0,79 +396% 4 0,16

Weitere Termine:

07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 4Q

10:30 DE/Sixt SE, BI-PK

07:30 DE/GFT Technologies SE, vorläufiges Jahresergebnis

07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, ausführliches Jahresergebnis und Ausblick 2023

08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), ausführliches Ergebnis

08:00 IE/CRH plc, Jahresergebnis

08:00 IR/Flutter Entertainment plc, Jahresergebnis

08:00 GB/Haleon plc, Jahresergebnis

13:00 DE/SAP SE, integrierter Geschäftsbericht mit Vergütungsbericht

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende Diageo 0,3083 GBP HSBC Holding 0,23 USD

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Januar Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,6% zuvor: 6,6% 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Februar Eurozone PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+8,2% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+8,6% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+5,3% gg Vj zuvor: -0,8% gg Vm/+5,3% gg Vj - IT 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Februar PROGNOSE: -0,8% gg Vm/+8,5% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+10,0% gg Vj - US 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 195.000 zuvor: 192.000 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 4Q annualisiert PROGNOSE: +2,5% gg Vq 1. Veröff.: +3,0% gg Vq 3. Quartal: +1,4% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +1,6% gg Vq 1. Veröff.: +1,1% gg Vq 3. Quartal: +2,0% gg Vq

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

INDEX Stand +/- DAX-Future 15.298,00 -0,2% E-Mini-Future S&P-500 3.938,25 -0,5% E-Mini-Future Nsdq-100 11.896,25 -0,5% Nikkei-225 27.498,87 -0,1% Schanghai-Composite 3.313,90 +0,0% Hang-Seng-Index 20.470,73 -0,7% +/- Ticks Bund -Future 131,57% -25 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 15.305,02 -0,4% DAX-Future 15.329,00 -0,3% XDAX 15.311,67 -0,3% MDAX 28.579,27 -0,2% TecDAX 3.204,52 -0,1% EuroStoxx50 4.215,75 -0,5% Stoxx50 3.867,48 -0,7% Dow-Jones 32.661,84 +0,0% S&P-500-Index 3.951,39 -0,5% Nasdaq-Comp. 11.379,48 -0,7% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 131,82% -107

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Mit einem zunächst zurückhaltenden Geschäft rechnen Händler. Das Inflationsthema hat sich wieder mit Macht in den Vordergrund gedrängt. Anlegern wird langsam bewusst, wie leichtfertig sie auf einen ständigen Rückgang der Inflationsraten getippt hatten. Die höheren Preisdaten aus Deutschland und anderen europäischen Ländern machten dann klar, dass es so leicht doch nicht wird. Mit den Verbraucherpreisen (CPI) der Eurozone steht daher das Highlight der Woche an. Bei der Gesamtrate wird mit einem Rückgang des jährlichen Preisanstiegs auf 8,2 Prozent gerechnet. Leichte Abweichungen dürfte der Markt hier als Rechenabweichungen verkraften können - nicht jedoch bei der Kernrate: Sollte sich hier nicht die erwartete Stagnation bei 5,3 Prozent zeigen, sondern höhere Werte vorgelegt werden, dürften die Renditen weiter nach oben springen. Besonders die rasante Belebung der Nachfrage aus China macht Sorgen, dass eine steigende zyklische Nachfrage künftig noch "on top" als Preisaufschlag auf eine nicht gesunkene Kerninflation dazukommt.

Rückblick: Leichter - Stützend wirkten zunächst die jüngsten Einkaufsmanager-Indizes aus China, die deutlich angezogen hatten. Anleger werteten dies positiv, da auch deutsche Unternehmen von einer prosperierenden Konjunktur in China profitieren sollten. Dann setzte sich aber die Zinsangst wieder durch. Nach über den Erwartungen gestiegenen Inflationsdaten aus Spanien und Frankreich am Vortag zogen nun auch die deutschen Verbraucherpreise kräftiger als erwartet an. Neben Rohstoffwerten (+2,2%) zählten Automobilwerte (+0,9%) zu den Gewinnern der besseren Aussichten für den chinesischen Markt. Stellantis stiegen um 3 Prozent, BMW um 1,6 Prozent und Mercedes-Benz um 0,9 Prozent. Auch Infineon legten um 0,8 Prozent zu. Nach besseren Geschäftszahlen ging es für Aston Martin um 3,2 Prozent nach oben. Swiss Life gewannen 3,6 Prozent. Kurstreiber waren deutlich bessere Gewinnkennziffern. Allfunds brachen um 13,1 Prozent ein, nachdem Euronext das Übernahmeangebot zurückgezogen hatte. Die Euronext-Aktie legte indessen um 4 Prozent zu.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Die sich als hartnäckiger als gedacht zeigende Inflation und die neu entflammten Zinserhöhungsspekulationen haben die Anleger im Immobiliensektor auf dem falschen Fuß erwischt. Vonovia fielen 6,2 Prozent, Aroundtown 3,5 Prozent und Grand City 3,1 Prozent. Für Fresenius (-3,6%) und FMC (-4%) ging es weiter kräftig nach unten. Die Bad Homburger hatten am Vortag die Entflechtung bekannt gegeben. Beiersdorf verloren nach Zahlenausweis 0,5 Prozent. Nach Ansicht der RBC-Analysten hat Beiersdorf dieses Mal nicht ganz die herausragenden Ergebnisse unterbreitet, die das Unternehmen normalerweise vorlege. Auch Puma (-6,8%) legte Geschäftszahlen vor. Das Unternehmen will für 2022 eine deutlich höhere Dividende zahlen. Der Sportartikelhersteller hat nach rückläufigen Gewinnen im Schlussquartal beim operativen Gewinn des Gesamtjahres die Unternehmensprognose aber nur in der unteren Hälfte erreicht. Prosiebensat1 (-3,4%) verschiebt die Jahres- und Konzernabschlüsse und möglicherweise auch die Hauptversammlung. Zur Begründung hatte der Medienkonzern auf regulatorische Fragen verwiesen.

XETRA-NACHBÖRSE

Volkswagen organisiert ihre Finanzierungsdienstleistungen neu. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 0,7 Prozent höher getaxt. Nagarro legten um 0,6 Prozent zu. Das Unternehmen plant die Übernahme von MBIS. Washtec gewannen 0,7 Prozent. Der Konzern will eine Dividende von 2,20 Euro pro Aktie für 2022 vorschlagen. Das wären zwar 0,10 Euro mehr als die reguläre Dividende des Vorjahres. Damals wurde allerdings zusätzlich eine Sonderdividende von 0,80 Euro ausgeschüttet.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Anhaltende Zinssorgen haben zur Wochenmitte an der Wall Street für eine uneinheitliche Tendenz gesorgt. Bestimmendes Thema war weiterhin die Zinspolitik der Notenbanken zur Bekämpfung der hohen Inflation. Zuletzt hatten Preisdaten aus Europa und den USA die Sorgen der Investoren vor einem hartnäckig hohen Zinsniveau zu Lasten des Wirtschaftswachstums geschürt. Positive Konjunkturdaten aus China, die darauf hindeuten, dass die dortige Wirtschaft nach Aufhebung der strikten Corona-Maßnahmen Fahrt aufnimmt, stützten kaum. Sie befeuerten eher die Zinssorgen. Die Renditen am Anleihemarkt legten kräftig zu. Der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, rechnet bis weit ins nächste Jahr hinein mit keiner Zinssenkung. Von den Konjunkturdaten gingen kaum Impulse aus. Novavax knickten um 25,9 Prozent ein, nachdem der Pharmahersteller schwache Geschäftszahlen vorgelegt hatte. Außerdem geht Novavax das Geld aus; das Unternehmen sieht deshalb seinen Fortbestand gefährdet. HP (-2,2%) hat im ersten Quartal einen kräftigen Rückgang beim Umsatz verzeichnet.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,89 +7,5 4,82 47,1 5 Jahre 4,26 +7,8 4,19 26,5 7 Jahre 4,17 +9,4 4,08 20,4 10 Jahre 3,99 +7,1 3,92 11,4 30 Jahre 3,96 +3,8 3,92 -1,4

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 02, 2023 01:33 ET (06:33 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.