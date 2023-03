Die VZ Holding ist 2022 weiter gewachsen. Auch der Gewinn nahm zu, allerdings etwas weniger stark. Für das laufende Jahr zeigt sich die Gruppe zuversichtlich.Zug - Die VZ Holding ist 2022 weiter gewachsen. Auch der Gewinn nahm zu, allerdings etwas weniger stark. Für das laufende Jahr zeigt sich die Gruppe zuversichtlich. Der Betriebsertrag nahm im Gesamtjahr 2022 um 6,4 Prozent auf 413,9 Millionen Franken zu. Mit einem Plus von noch 1,4 Prozent hat sich das Wachstumstempo in der zweiten Jahreshälfte indes deutlich verlangsamt. In den ersten sechs...

