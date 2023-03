Aktien mit einem Überraschungsfaktor bei der Dividende? Das ist im Börsenjahr 2023 definitiv möglich. Unter anderem BASF (WKN: BASF11) hat erklärt, erneut 3,40 Euro je Aktie an die Investoren auszahlen zu wollen. Bei einem Ergebnis je Aktie in Höhe von -0,70 Euro zahlt das Management diesen Wert aus der Substanz. In den vergangenen Jahren ist das häufiger mal der Fall gewesen. Überraschend ist die Dividende bei BASF auch aufgrund der Höhe. Beim derzeitigen Aktienkurs gibt es ca. 7 % Dividendenrendite. ...

