The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.03.2023
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.03.2023
ISIN Name
DE000A2GSNU4 KRED.F.WIED.18/23 MTN
DE000A2G8VK4 NIEDERS.SCH.A.18/23 A.880
DE000HLB2LL5 LB.HESS.-THR. IHS 17/23
DE000HLB5LB9 LB.HESS.THR.CARRARA03B/18
XS1960678099 MEDTR.GLB HD 19/23
US49327M2U73 KEY BANK N.A. 2023
NZKFZDT003C1 KRED.F.WIED.V.18/2023 ND
XS1376323652 DT.A.U.AERZTEBK.MTH 16/23
XS1665510134 SUMIT.MIT.FIN 17/23 MTN
XS1677911825 FASTIGHETS 17/78 FLR
US29874QDH48 EUR. BK REC.DEV. 2023 MTN
XS1665510308 SUMITOMO MITSUI F. 17/23
AU0000002073 KRED.F.WIED.18/23 MTN AD
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.03.2023
ISIN Name
DE000A2GSNU4 KRED.F.WIED.18/23 MTN
DE000A2G8VK4 NIEDERS.SCH.A.18/23 A.880
DE000HLB2LL5 LB.HESS.-THR. IHS 17/23
DE000HLB5LB9 LB.HESS.THR.CARRARA03B/18
XS1960678099 MEDTR.GLB HD 19/23
US49327M2U73 KEY BANK N.A. 2023
NZKFZDT003C1 KRED.F.WIED.V.18/2023 ND
XS1376323652 DT.A.U.AERZTEBK.MTH 16/23
XS1665510134 SUMIT.MIT.FIN 17/23 MTN
XS1677911825 FASTIGHETS 17/78 FLR
US29874QDH48 EUR. BK REC.DEV. 2023 MTN
XS1665510308 SUMITOMO MITSUI F. 17/23
AU0000002073 KRED.F.WIED.18/23 MTN AD