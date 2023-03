The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.03.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.03.2023ISIN NameDE000A2GSNU4 KRED.F.WIED.18/23 MTNDE000A2G8VK4 NIEDERS.SCH.A.18/23 A.880DE000HLB2LL5 LB.HESS.-THR. IHS 17/23DE000HLB5LB9 LB.HESS.THR.CARRARA03B/18XS1960678099 MEDTR.GLB HD 19/23US49327M2U73 KEY BANK N.A. 2023NZKFZDT003C1 KRED.F.WIED.V.18/2023 NDXS1376323652 DT.A.U.AERZTEBK.MTH 16/23XS1665510134 SUMIT.MIT.FIN 17/23 MTNXS1677911825 FASTIGHETS 17/78 FLRUS29874QDH48 EUR. BK REC.DEV. 2023 MTNXS1665510308 SUMITOMO MITSUI F. 17/23AU0000002073 KRED.F.WIED.18/23 MTN AD