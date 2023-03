Das Instrument LIN IE000S9YS762 LINDE PLC EO -,001 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 02.03.2023: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG UKI0, SettlCurr EUR, CCP Y

The instrument LIN IE000S9YS762 LINDE PLC EO -,001 EQUITY has its first trading date on 02.03.2023: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG UKI0, SettlCurr EUR, CCP Y

