DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Salesforce hat nach zuletzt zwei Jahren schwächeren Gewinnwachstums in seinem vierten Geschäftsquartal bei Gewinn und Umsatz die Erwartungen des Marktes übertroffen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag über den Schätzungen der Analysten. Zudem kündigte der Anbieter von Unternehmenssoftware ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 20 Milliarden Dollar an. Salesforce meldete einen Verlust von 98 Millionen bei einem Umsatz von 8,38 (Vorjahr: 7,33) Milliarden Dollar. Bereinigt und je Aktie nannte Salesforce einen Gewinn von 1,68 (0,84) Dollar. Analysten hatten 1,36 Dollar geschätzt. Beim Umsatz lag die Erwartung bei 7,99 Milliarden Dollar. CEO Marc Benioff geht davon aus, dass der Gewinn in diesem Jahr noch viel schneller auf eine noch höhere Rekordsumme steigen wird. Das Unternehmen rechnet mit einem bereinigten Jahresgewinn von 7,12 bis 7,14 Dollar je Aktie und einem Umsatz von 34,5 bis 34,7 Milliarden Dollar. Die Konsensschätungen lagen zuetzt bei 5,87 Dollar je Aktie bzw. 33,89 Milliarden Dollar.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

22:05 Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 195.000 zuvor: 192.000 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 4Q annualisiert PROGNOSE: +2,5% gg Vq 1. Veröff.: +3,0% gg Vq 3. Quartal: +1,4% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +1,6% gg Vq 1. Veröff.: +1,1% gg Vq 3. Quartal: +2,0% gg Vq

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.937,25 -0,5% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.892,00 -0,6% Nikkei-225 27.498,87 -0,1% Hang-Seng-Index 20.441,72 -0,9% Kospi 2.427,85 +0,6% Shanghai-Composite 3.308,74 -0,1% S&P/ASX 200 7.255,40 +0,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Neuerlich aus den USA kommende Zinserhöhungssignale von Notenbankern zur Bekämpfung der Inflation lassen - wie auch wieder an der Wall Street zu beobachten - keine ausgeprägtere Kaufstimmung aufkommen. Am besten schlägt sich die Börse in Seoul, wo die Stimmung aufgehellt wird von Hoffnungen, dass die Öffnung der Grenzen Chinas nach dem Corona-Lockdown das Wachstum ankurbeln wird. Korea hatte jüngst seinerseits das Einreisen von Chinesen erleichtert. Die Kosmetikaktie Amorepacific gewinnt 4,4 Prozent. Das Unternehmen gilt als stärker abhängig von seinem Geschäft in China gilt. Unter den Einzelwerten in Hongkong geht es für China Vanke um 3,7 Prozent nach unten. Das Immobilienunternehmen hat Pläne einer Kapitalerhöhung mitgeteilt. Budweiser Brewing APAC geben um 2,8 Prozent nach. Das Unternehmen hat einen Nettogewinnrückgang mitgeteilt.

US-NACHBÖRSE

Salesforce machten einen Satz um gut 15 Prozent. Das Softwareunternehmen übertraf mit Gewinn und Umsatz die Erwartungen des Marktes und kündigte ein neues Aktienrückkaufprogramm über 20 Milliarden Dollar an. Okta machten einen Sprung um 14,4 Prozent. Der Experte für Identitäts- und Zugriffsmanagement schnitt in seinem Berichtsquartal ebenfalls unerwartet gut ab und wartete mit einem zuversichtlichen Ausblick auf. Splunk büßten 2,7 Prozent ein. Der Anbieter von unter anderem Software für Cybersicherheit hatte zwar besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen mitgeteilt, allerdings fiel der Ausblick nur durchwachsen aus. Ähnlich kamen Geschäftszahlen und Ausblick beim Cloud-Softwareanbieter Snowflake an. Hier ging es nachbörslich sogar um gut 7 Prozent südwärts mit dem Kurs. Die Cloud-Aktie Box rutschte um knapp 11 Prozent ab. Zwar übertraf Box im vierten Quartal mit einem zehnprozentigen Umsatzwachstum die Erwartung leicht, enttäuschte aber mit dem Umsatzausblick. Das Modeunternehmen American Eagle Outfitters überzeugte mit seinem Viertquartalszahlen. Der Kurs stieg um fast 7 Prozent. Wolfspeed büßten 6,4 Prozent ein. Der Kurs des Halbleiterunternehmens, dessen Produkte auf Siliciumcarbid basieren, litt darunter, dass bei Tesla die nächste Fahrzeuggeneration mit deutlich weniger Silicciumcarbid-Chips auskommen soll. Tesla fielen um 5,5 Prozent. Der Elektroautobauer hatte auf seinem Investorentag eine Plattform für Elektrofahrzeuge der "nächsten Generation" angekündigt, blieb Details zu neuen Modellen wie auch Finanzprognosen aber schuldig.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 32.661,84 +0,0% 5,14 -1,5% S&P-500 3.951,39 -0,5% -18,76 +2,9% Nasdaq-Comp. 11.379,48 -0,7% -76,06 +8,7% Nasdaq-100 11.938,57 -0,9% -103,55 +9,1% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 0,954 Mrd 1,48 Mrd Gewinner 1.333 1.454 Verlierer 1.702 1.568 unverändert 131 142

Leichter - Anhaltende Zinssorgen belasteten. Positive Konjunkturdaten aus China befeuerten die Befürchtung weiter steigender Zinsen eher noch, zudem hatten sich erneut US-Notenbanker entsprechend geäußert. Der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, rechnet bis weit ins nächste Jahr hinein mit keiner Zinssenkung. Konjunkturseitig legte der Einkaufsmanagerindex ISM des verarbeitenden Gewerbes im Februar zwar leicht zu, blieb aber im vierten Monat in Folge im kontraktiven Bereich. HP verloren 2,2 Prozent, nachdem der Druckerhesteller im ersten Quartal einen kräftigen Rückgang beim Umsatz verzeichnet hatte. Rivian büßten 18,3 Prozent ein. Der Elektroautobauer kündigte aus Sicherheitsgründen den Rückruf von 12.716 Fahrzeugen an, um einen fehlerhaften Sensor im Beifahrersitz zu tauschen. Zudem verfehlte das Unternehmen mit Umsatz und Ausblick die Erwartungen. Novavax knickten um 25,9 Prozent ein, nachdem der Pharmahersteller schwache Geschäftszahlen vorgelegt hatte. Außerdem geht Novavax das Geld aus; das Unternehmen sieht deshalb seinen Fortbestand gefährdet.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,89 +7,5 4,82 47,1 5 Jahre 4,26 +7,8 4,19 26,5 7 Jahre 4,17 +9,4 4,08 20,4 10 Jahre 3,99 +7,1 3,92 11,4 30 Jahre 3,96 +3,8 3,92 -1,4

Die Renditen legten mit den weiter dominierenden Zinserhöhungserwartungen und -signalen kräftig zu. Die Rendite zehnjähriger Papiere kletterte im Verlauf erstmals seit November wieder über die Marke von 4,00 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,0639 -0,3% 1,0669 1,0611 -0,6% EUR/JPY 145,37 +0,1% 145,22 144,59 +3,6% EUR/GBP 0,8876 +0,0% 0,8872 0,8801 +0,3% GBP/USD 1,1986 -0,3% 1,2026 1,2056 -0,9% USD/JPY 136,67 +0,4% 136,11 136,29 +4,2% USD/KRW 1.314,78 +0,7% 1.305,90 1.314,75 +4,2% USD/CNY 6,9008 +0,5% 6,8691 6,9032 +0,0% USD/CNH 6,9089 +0,5% 6,8764 6,9104 -0,3% USD/HKD 7,8496 +0,0% 7,8489 7,8494 +0,5% AUD/USD 0,6740 -0,2% 0,6756 0,6762 -1,1% NZD/USD 0,6225 -0,4% 0,6252 0,6230 -2,0% Bitcoin BTC/USD 23.474,49 -0,3% 23.541,63 23.737,86 +41,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar gab ungeachtet der steigenden US-Marktszinsen nach, der Dollarindex fiel um 0,4 Prozent. Der Euro legte um 0,8 Prozent auf 1,0666 Dollar zu. Er profitierte von Spekulationen über eine härtere Gangart der EZB im Zinserhöhungszyklus, nachdem die jüngsten Preisdaten eine beharrlich hohe Inflation gezeigt hatten. Dazu zeigte sich der Yuan zum Dollar fester, nachdem neue Konjunkturdaten aus China positiv ausgefallen waren.

Im asiatisch dominierten Geschäft am frühen Donnerstag gibt der Yen auf seinem zuletzt deutlich gedrückten Niveau noch einen Tick weiter nach. Hajime Takata, Vorstandsmitglied bei der Bank of Japan, ist der Ansicht, die Notenbank sollte ihre lockere Geldpolitik fortsetzen, weil die Inflation wahrscheinlich unter die 2-Prozent-Zielmarke fallen wird.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,55 77,69 -0,2% -0,14 -3,7% Brent/ICE 84,18 84,31 -0,2% -0,13 -1,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Preise für Brent und WTI gewannen bis zu 1,2 Prozent. Die günstig ausgefallenen Konjunkturdaten aus China schürten die Spekulation auf eine höhere Nachfrage.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.832,35 1.836,70 -0,2% -4,36 +0,5% Silber (Spot) 20,84 21,03 -0,9% -0,18 -13,1% Platin (Spot) 954,75 960,50 -0,6% -5,75 -10,6% Kupfer-Future 4,14 4,17 -0,8% -0,03 +8,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis legte um 0,6 Prozent zu, gestützt vom schwächeren Dollar. Teilnehmer sprachen auch von einer leichten Erholung, nachdem im Februar der größte Monatsverlust seit Juni 2021 verzeichnet worden war.

