Sensormatic Solutions präsentiert aktualisierte Lösung für die Storefront Visibility auf der EuroShop 2023

Die Kombination der intelligenten Sensoren und KI-Fähigkeiten des Systems ermöglicht reibungsloses Shopping und fördert eine sichere Umgebung

Die Technologien und Analyselösungen der Marke bieten eine noch nie dagewesene prädiktive und präskriptive Leistung und treiben so die Kundenzufriedenheit voran

Sensormatic Solutions, das führende globale Einzelhandelslösungsportfolio von Johnson Controls, unterstützt Einzelhändler durch eine verbesserte und integrierte Lösung zur Storefront Visibility Die KI-gestützten Multisensor-Technologien und Analysen der nächsten Generation des Unternehmens basieren auf fortschrittlichen Datenerfassungstechniken, Hardware und Analyseinstrumenten und bieten Einzelhändlern eine umfassende, datengestützte Echtzeitansicht der Ladenfront, um bessere Kundenerlebnisse und operative Spitzenleistungen zu ermöglichen.

"Die Fassade eines Geschäfts ist ein entscheidender Punkt, wenn es um das Verständnis der Einkäuferaktivität und die Bereitstellung eines erstklassigen Erlebnisses geht", sagte Ned McCauley, Leiter Globales Portfolio Storefront Visibility bei Sensormatic Solutions. "Storefront Visibility Lösung kombiniert fortschrittliche Sensoren mit KI-Technologie, um Kontext und Klarheit über Ereignisse zu liefern, die zuvor unsichtbar waren. Diese neuen Netto-Daten versetzen Einzelhändler in die Lage, die Bestandsgenauigkeit zu verbessern, das Personal an der Zahl der Einkäufer auszurichten und für Ladendiebstahl anfällige Bereiche zu erkennen und schneller zu reagieren."

Einzelhändler können die Storefront Visibility-Lösung von Sensormatic Solutions, die bei der EuroShop 2023 zu sehen ist, neben existierenden Systemen zum Schutz von Vermögenswerten und zur Einzelhandelsanalyse verwenden. Das Angebot bietet eine vertrauenswürdige Datenquelle mit den folgenden Funktionen:

Optimierung des Personaleinsatzes: Ausrichtung des Personals am Verkehr im Laden, um die Kundenbindung zu fördern.

Ausrichtung des Personals am Verkehr im Laden, um die Kundenbindung zu fördern. Reduzierung von Fehlmengen: Verständnis darüber, was, wann und wie viel gestohlen wird, um fehlende Artikel auf der Verkaufsebene rasch wiederaufzustocken.

Verständnis darüber, was, wann und wie viel gestohlen wird, um fehlende Artikel auf der Verkaufsebene rasch wiederaufzustocken. Stärkung von Ermittlungsanstrengungen zur Schadenverhütung: Integration von Videosystemen für kriminaltechnische Analysen und zum Aufbau verbesserter Beweispakete.

Das Storefront-Visibility-Angebot von Sensormatic Solutions ist besonders leistungsstark, wenn es mit den anderen Lösungsangeboten des Unternehmens kombiniert wird. Das umfassende Portfolio an gezielten Leistungsangeboten von Sensormatic Solutions kann Daten verschiedener Ströme bündeln, um das Einkaufserlebnis zu verbessern, Abfall zu reduzieren, Click-und-Collect-Programme zu verbessern, verlässlichere und effizientere Lieferketten zu gestalten und mehr.

"Im Zentrum unseres Storefront-Visibility-Angebots standen schon immer die Daten", fuhr McCauley fort. "Jedoch bieten die neuen Algorithmen, die wir in das intelligente Betriebssystem integriert haben, gekoppelt mit unseren leistungsstarken Sensoren und durchdachten RFID-Tagging-Programmen, mehr wertvolle prädiktive Erkenntnisse als dies jemals zuvor möglich war."

Um mehr darüber zu erfahren, wie das digitale Angebot von Sensormatic Solutions die Möglichkeiten im Einzelhandel neu definiert, besuchen Sie den Stand C01 in Halle 6 bei der Handelsmesse Düsseldorf vom 26. Februar bis 2. März 2023 und folgen Sie EuroShop2023 auf Twitter und LinkedIn. Einen Rundgang durch unseren Stand oder ein Gespräch mit einem Kundenbetreuer arrangieren Sie gerne über die EuroShop Page von Sensormatic Solutions.

Über Johnson Controls

Bei Johnson Controls (NYSE:JCI) gestalten wir die Umgebung, in der Menschen leben, arbeiten, lernen und sich erholen. Als weltweit führender Anbieter von Lösungen für intelligente, gesunde und nachhaltige Gebäude sehen wir unsere Mission darin, die Leistung von Gebäuden neu zu überdenken, um diese in den Dienst von Menschen, Orten und der ganzen Welt zu stellen.

Aufbauend auf einer stolzen Geschichte von fast 140 Jahren Innovation liefern wir mit OpenBlue, unserem umfassenden digitalen Angebot, die Blaupause der Zukunft für Branchen wie das Gesundheitswesen, Schulen, Rechenzentren, Flughäfen, Stadien, Fertigung und darüber hinaus.

Heute bietet Johnson Controls mit einem globalen Team von 100.000 Experten in mehr als 150 Ländern das weltweit größte Portfolio an Gebäudetechnik und Software sowie Servicelösungen von einigen der vertrauenswürdigsten Namen der Branche.

Visit http://www.johnsoncontrols.com for more information and follow @Johnson Controls on social platforms.

Über Sensormatic Solutions

Sensormatic Solutions ist das führende globale Einzelhandelslösungsportfolio von Johnson Controls, das operative Spitzenleistungen in großem Maßstab ermöglicht und die intelligente und vernetzte Kundenbindung fördert. Unsere intelligente digitale Betriebsplattform Sensormatic IQ kombiniert das gesamte Portfolio von Sensormatic Solutions, einschließlich der Daten von Drittanbietern, um unübertroffene Einblicke in das Kundenerlebnis, die Bestandsintelligenz, die Verlustprävention und die betriebliche Effizienz mit fortschrittlichen Technologien wie KI und maschinellem Lernen zu liefern. Dies ermöglicht es Einzelhändlern, auf der Grundlage von präskriptiven und prädiktiven datengesteuerten Ergebnissen zu handeln, um mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken. Besuchen Sie Sensormatic Solutions oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und unserem YouTube-Kanal.

