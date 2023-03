Valneva gibt zusätzliche Daten aus den verbleibenden klinischen Studien sowie ein Update zu den Zulassungsanträgen für den inaktivierten Covid-19-Impfstoff VLA2001 bekannt. Wie bereits angekündigt, wird Valneva ohne eine neue Partnerschaft nicht in die weitere Entwicklung des Impfstoffs investieren. Valneva schließt jedoch die verbleibenden klinischen Studien und Zulassungsanträge, wie mit den Gesundheitsbehörden vereinbart, ab, so das Unternehmen. Am 23. Februar 2023 hat der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) eine positive Stellungnahme zur Verwendung von VLA2001 bei Erwachsenen im Alter von 18 bis 50 Jahren als Auffrischungsdosis mindestens sieben Monate nach Abschluss der ...

