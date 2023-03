Am Vormittag liegt die Aufmerksamkeit auf Inflationszahlen aus dem Euroraum.Frankfurt - Der Euro notiert am Donnerstag vor neuen Inflationsdaten aus dem Währungsraum über der Marke von 1,06 US-Dollar. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0639 Dollar und damit etwas weniger als am Abend zuvor. Zum Franken hält sich der Euro bei 1,0031 Franken weiter stabil oberhalb der Parität, die er erst am Vortag wieder geknackt hatte. Der Dollar zeigt sich mit 0...

