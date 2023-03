Zürich (ots) -An seiner Sitzung vom 1. März 2023 hat der Vorstand des Schweizerischen Versicherungsverbandes SVV Stefan Mäder als neuen Präsidenten des Branchenverbandes zur Wahl an der Generalversammlung vom 30. Juni 2023 nominiert. Der 59-jährige Ökonom und ab Mitte Mai 2023 Verwaltungsratspräsident der Mobiliar wird auf Rolf Dörig folgen, der sein Mandat Ende Juni 2023 nach sechsjähriger Amtszeit übergeben wird.Der Vorstand des Schweizerischen Versicherungsverbandes SVV hat Stefan Mäder einstimmig als neuen Präsidenten nominiert. Die Wahl erfolgt anlässlich der Generalversammlung vom 30. Juni 2023. Mäder wird das Präsidium der Mobiliar am 12. Mai 2023 übernehmen. Er ist seit 2013 Mitglied des Verwaltungsrats der Mobiliar. Zuvor war er in verschiedenen Führungsfunktionen in der Finanzbranche tätig. Von 1996 bis 2010 war Stefan Mäder bei der Zurich engagiert, anschliessend bis 2017 bei der SIX Group. "Stefan Mäder verfügt mit seiner Erfahrung als profunder Kenner der Finanzbranche sowie als zukünftiger Verwaltungsratspräsident der Mobiliar über beste Voraussetzungen, um sich mit unserem Verband auch weiterhin für gute Rahmenbedingungen für die Schweizer Versicherungsbranche einzusetzen. An relevanten gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Fragestellungen wird es für uns Privatversicherer nicht fehlen", sagt Rolf Dörig zur Nomination seines Nachfolgers. Dörig, Verwaltungsratspräsident der Swiss Life Holding AG, der den SVV seit sechs Jahren präsidiert, wird sein Mandat anlässlich der diesjährigen Generalversammlung in Basel übergeben.Wechsel im VizepräsidiumPer 1. Juli 2023 wird sich das Präsidium nebst dem Präsidenten aus den beiden Vizepräsidenten Juan Beer, CEO der Zurich Schweiz (bisher), und Patrick Raaflaub, Chief Risk Officer und Konzernleitungsmitglied der Swiss Re (neu), zusammensetzen. Michael Müller, der am 1. Juli 2023 bei Baloise seine neue Funktion als CEO der Gruppe antritt, übergibt sein Amt als Vizepräsident an Patrick Raaflaub, wird jedoch im Vorstand des SVV verbleiben.Hinweis an die RedaktionDer Schweizerische Versicherungsverband SVV vertritt die Interessen der privaten Versicherungswirtschaft auf nationaler und internationaler Ebene. Dem Verband gehören rund 70 Mitglieder an, zu denen neben global agierenden Erst- und Rückversicherern auch viele national ausgerichtete und spezialisierte Sach-, Lebens- und Krankenzusatzversicherer zählen. Die Branche gehört zu den produktivsten und wertschöpfungsstärksten Wirtschaftszweigen. Die Privatversicherer beschäftigen in der Schweiz rund 50'000 Mitarbeitende. Mit ihrer Expertise in der Absicherung von Risiken und in der Gefahrenprävention übernehmen sie volkswirtschaftliche Verantwortung: Die Privatversicherer leisten einen bedeutenden Beitrag zur Stabilität des Wirtschaftssystems und zum Wohlstand in der Schweiz. Deshalb engagiert sich der Versicherungsverband für eine nachhaltige Entwicklung der Branche und ihrer Standorte.Pressekontakt:Schweizerischer Versicherungsverband SVVLisa Schaller, MediensprecherinTelefon: +41 44 208 28 56E-Mail: lisa.schaller@svv.chTelefon Geschäftsstelle: +41 44 208 28 28Original-Content von: SVV Schweiz. Versicherungsverband, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100004569/100903686