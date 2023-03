Hamburg (ots) -Pünktlich zum Beginn der Gartensaison startet jetzt die Rubrik "Sicher im Garten" auf der Webseite der Aktion Das sichere Haus (DSH). Wer hier klickt, findet kompakte und herstellerneutrale Informationen zur sicheren Gestaltung eines Gartens und zur persönlichen Schutzausrüstung gegen Verletzungen und Unfälle.Kinder und ältere MenschenEin sicher gestalteter Garten ist vor allem für Kinder und ältere Menschen wichtig. Ausführliche Informationen gibt es daher etwa zur Sicherung eines Gartenteichs, zu Gartentrampolinen oder zu ungiftigen Pflanzen für den Familiengarten - hier bietet die DSH eine eigens zusammengestellte Positivliste an.Seniorinnen und Senioren freuen sich über Barrierefreiheit und besonders pflegeleichte Pflanzen wie Dickmännchen, Funkien und Spieren. Sichere Wege und Treppen, Gartenbeleuchtung, Grillen und Feuerstellen im Garten gehören ebenfalls zu einem sicheren Garten.Persönliche Schutzausrüstung und HautschutzSchutzhandschuhe, Gehörschutz und der Schutz der Atemwege sind Bestandteile der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) im Garten. Auch Hautpflege ist hier Pflicht; beim Kontakt mit Wasser, Erde, Sand, Dünger und Pflanzenschutzmittel sowie durch wechselnde Temperaturen werden insbesondere die Hände schnell pflegebedürftig.Hier geht es zur sicheren Gartenseite:https://das-sichere-haus.de/unsere-themen/sicher-im-gartenDie Positivliste mit ungiftigen Gartenpflanzen gibt es hier:https://das-sichere-haus.de/fileadmin/pdf/Positivliste-Pflanzen-DSH-2022-PDF-Webseite.pdf.Über die DSH:Mehr als 13.000 Menschen sterben pro Jahr durch einen häuslichen Unfall. Die Gesamtzahl häuslicher Unfälle liegt in Deutschland jährlich bei rund sieben Millionen.Die Aktion Das sichere Haus (DSH) informiert über Unfallgefahren in Heim und Freizeit. Ziel der gemeinnützigen DSH ist ein besserer Unfall- und Gesundheitsschutz für alle.Pressekontakt:Dr. Susanne Woelk, DSH-GeschäftsführerinTel.: 040 / 298 104 62Mail: s.woelk@das-sichere-haus.deMit einer Anmeldung im DSH-Presseverteiler erhalten Sie automatischaktuelle Neuigkeiten zum Unfall- und Gesundheitsschutz in Heim undFreizeit:www.das-sichere-haus.de/presse/presseverteilerOriginal-Content von: DSH - Aktion Das Sichere Haus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9331/5453575