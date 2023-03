Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften nach dem verpatzten März-Auftakt wohl weiter Vorsicht walten lassen. Am Donnerstagmorgen wurde der DAX -0,88% rund 0,3 Prozent schwächer bei 15.252 Punkte taxiert, nachdem das Börsenbarometer bereits am Mittwoch leicht im Minus geschlossen hatte. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen am Donnerstag beeinflussen:1. Vorgaben aus den USAAngesichts hartnäckig ...

