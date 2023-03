Das estnische FinTech IuteCredit stockt seine Anleihe 2021/26 (ISIN: XS2378483494) um bis zu 50 Mio. Euro auf und bietet den Anlegern der im Sommer auslaufenden Anleihe 2019/23 (ISIN: XS2033386603) dabei eine Umtauschmöglichkeit an. Ziel des Unternehmens ist es, die Anleihe 2019/23 dadurch weitestgehend zu refinanzieren. Wir haben mit Tarmo Sild, dem CEO der IuteCredit Group, sowohl über die Aufstockungsemission bzw. das Umtauschangebot als auch über die aktuelle Geschäftsentwicklung und die weiteren Zukunftspläne des digitalen Finanzdienstleisters gesprochen.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Sild, IuteCredit plant den Anlegern der im Sommer auslaufenden Anleihe 2019/23 einen Umtausch in die Unternehmensanleihe 2021/26 anzubieten? Warum sollten sich Alt-Anleiheinhaber darauf einlassen und welche Konditionen bieten Sie ihnen an?

Tarmo Sild: Die Investoren sollten sich nicht an Altem festklammern, sondern in die Zukunft investieren. Ich hoffe, die bisherige Reise mit Iute hat sich für die Anleger gelohnt. Die Frage, die ich mir jetzt als Anleger stellen würde, wäre jedoch, wie ich mein Kapital nach dem August 2023 investiere, wenn der IuteBond 19/23 auslaufen wird. Als Anleger würde ich sicherlich alle mir zur Verfügung stehenden Optionen in Betracht ziehen. Aber, und jetzt ändere ich meine Perspektive und schlüpfe in die Position des CEOs von Iute: Erstens denke ich, dass die letzten Jahre schwarz auf weiß gezeigt haben, dass es durchaus Unterschiede zwischen den Emittenten und ihrer Widerstandsfähigkeit gegenüber verschiedenen Herausforderungen gibt, die sich letztendlich im Cashflow für die Anleger niederschlagen. Ein Anleihekupon ist nicht mit dem Kupon einer anderen Anleihe vergleichbar, wenn die Emittenten und die zugrunde liegenden Risiken unterschiedlich sind. Ich wage zu behaupten, dass beim Iute Bond das Verhältnis von Rendite und Risiko das beste auf dem Markt ist.

Des Weiteren hat Iute einen positiven qualitativen Einfluss auf die Gesellschaft in ihren Heimatmärkten. Wir verändern die Wahrnehmung und die Gewohnheiten der Menschen in Bezug auf sofortige Finanzdienstleistungen, wie Ratenkredite, sofortige Bezahlungen, Wallets etc., die über Smartphones, Tablets und Computer verfügbar sind. Hinzukommt, dass wir unseren Kunden den Aufbau einer persönlichen Kredithistorie ermöglichen, die für den zukünftigen Bezug von Finanzdienstleistungen von großem Vorteil ist. Wir haben inzwischen mehr als 1 Million Menschen auf der Balkanhalbinsel erreicht und zweifellos Druck auf die Banken ausgeübt, sich ebenfalls zu ändern.

Die 2019/23 Iute-Anleihe kann in die 2021/26 Iute-Anleihe umgetauscht werden. Die depotführenden Banken werden alle Anleger der 2019/23 Iute-Anleihe über das Umtauschangebot in Kenntnis setzen. Alle Anleger, die dieses Angebot annehmen, erhalten eine Umtauschprämie in Höhe von 1 % des Nennwerts, sprich 10 Euro pro Anleihe, sowie 35 Euro pro Anleihe als Differenz zwischen dem Ausgabepreis und dem Nennwert. Zusätzlich erhalten die Anleger, die das Umtauschangebot annehmen, die aufgelaufenen Stückzinsen. Das Umtauschverhältnis beträgt 1:10 aufgrund der kleineren Stückelung der 2021/26-Anleihe von 100 Euro. Die Rendite für die Anleger, die das Umtauschangebot annehmen, beträgt 12,6 %. Der Kupon der 2021/26-Anleihe beträgt 11 % p.a. Die Umtauschfrist läuft bis zum 29. März 2023.

Anleihen Finder: Warum haben Sie sich für dieses Szenario mit einem Umtausch bzw. einer Aufstockung des bestehenden 11 %-Bonds entschieden und nicht etwa für die Begebung einer gänzlich neuen Anleihe oder einer anderen günstigeren Finanzierungsform?

Tarmo Sild: Als gesundes Unternehmen hatten wir die Möglichkeit, verschiedene Refinanzierungsalternativen zu prüfen. Unsere erste Präferenz ist es, weiterhin mit Investoren zusammenzuarbeiten, die bereits an Bord sind und die unser Geschäft und seine Entwicklung gut verstehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...