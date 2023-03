Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S4/10: S Immo wieder Richtung 23?, VIE & Porr operativ stark, Uniqa-Vorstand kauft nicht zu knappDie Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/10 geht es um eine S Immo Prognose, die wieder Kurse bei ca. 23 Euro sieht, um den gestrigen Umsatzrekord 2023 mit einem genialen Ultimo-Nachmittag, um das 5:0 von voestalpine gegen Andritz, das wohl zu wenig sein wird. Einschätzungen gibt es zu den Flughafen- und Porr-Zahlen, Aktienkäufe bei Uniqa, Research zu Fabasoft, Wienerberger ...

