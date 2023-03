Erlenbach (ots) -Alljährlich verleiht der Freizeit Verlag die Wellness Aphrodite und zeichnet damit herausragende Wellnesshotels im deutschsprachigen Raum aus. Fernsehmoderator Michael Sporer wird durch die Preisverleihung führen, die bereits zum 20. Mal stattfindet.Verliehen wird die begehrte Trophäe in insgesamt sieben verschiedenen Kategorien. "Auch in diesem Jahr war es in Anbetracht der hohen Qualität der ausgewählten Hotels nicht immer einfach für die Jury, sich auf einen Gewinner pro Kategorie festzulegen", berichtet Jacqueline Schaffrath, Leiterin Hotelguides Meintophotel.Austragungsort der diesjährigen glamourösen Preisverleihung ist das WEISSENHAUS Grand Village Resort & Spa am Meer. Das renommierte Hotel gehörte im letzten Jahr zu den Preisträgern. Direktorin Natalie Fischer-Nagel: "Die Beständigkeit und Attraktivität eines solchen Formates über 20 Jahre hinweg zu etablieren ist eine einzigartige Geschichte, weshalb es uns mit Stolz erfüllt, in diesem Jahr die Veranstaltung auszurichten."Als Spa-Partner dieses Sehnsuchtsorts an der Ostsee ist es für ananné selbstverständlich, die Veranstaltung zu unterstützen. "Die Wellness Aphrodite ist ein wichtiger Branchenaward und richtet sich genau an die Hotels, in denen wir mit unserer Premium Wirkstoffkosmetik oftmals im Spa vertreten sind. Wir freuen uns, dass einer unserer Hotelpartner Austragungsort ist und verstehen uns gemeinsam mit dem WEISSENHAUS als Gastgeber", so Silva Imken, Director Marketing & Communications bei ananné.Pressekontakt:ananné AGSilva Imkenpresse@ananne.comOriginal-Content von: ananné AG Swiss Mountain Organics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100081297/100903690