Hamburg / Berlin (ots) -Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigt die Universität Haifa und ihren Deutschen Fördererkreis e. V. am Freitag, 10. März um 11.00 Uhr mit einem Empfang in Schloss Bellevue. Die Universität Haifa ist mit über 18.000 Studenten die drittgrößte Hochschule Israels. Auch Dank der engagierten Unterstützung ihres Hamburger Fördererkreises gilt die akademische Einrichtung seit 50 Jahren als herausragendes Modell für Toleranz und gelebte Verständigung, im Nahen Osten und weltweit. An keinem anderen Ort in Israel gelingt die friedliche Koexistenz von Juden und Arabern besser als in Haifa. Im Anschluss an den Empfang des Bundespräsidenten veranstaltet die Stadt Hamburg ein festliches Mittagessen in ihrer Landesvertretung in Berlin.Hilfe aus HamburgDer Deutsche Fördererkreis der Universität Haifa e. V., gegründet vom Hamburger Bankier Eric M. Warburg, unterstützt die Universität von Beginn an. Verschiedene Projekte fördern gezielt die Verständigung zwischen jüdischen und arabischen Studenten. Im "Community Leadership"-Programm zum Beispiel setzen sich jüdische und arabische Studierende gemeinsam für ihre Gemeinden ein und erwerben dabei Führungsqualitäten. Das "Werner Otto"-Stipendium ermöglicht arabischen Wissenschaftlerinnen ein weiterführendes Studium.Die Hamburgerin Dr. h.c. Sonja Lahnstein-Kandel, seit mehr als 15 Jahren Vorsitzende des Deutschen Fördererkreises und seit 2002 Mitglied des Board of Governors der Universität Haifa, ist überzeugt: "Fünfzig Jahre hervorragende Wissenschaft und gelebte Koexistenz an der Universität Haifa begeistert und motiviert uns, weiterzumachen. Der Campus der liberalen Universität ist der größte Treffpunkt von Juden, Muslimen und Christen auf der Welt. In einer Zeit, wo Brücken eingerissen werden, bauen wir diese Freundschaftsbrücke zwischen Deutschland und Israel mit konkreten Schritten und Ergebnissen weiter aus."Termin: Empfang beim Bundespräsidenten I 10. März 2023Zu Ehren des 50. Jubiläums der Universität Haifa lädt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Mitglieder und Förderer des Vereins zu einem Empfang ins Schloss Bellevue ein. Im Anschluss begrüßt der Hamburger Senat mit Staatsrätin für Wissenschaft, Dr. Eva Gümbel, die Gäste zu einem festlichen Lunch in der Landesvertretung Hamburg in Berlin. Die Universitätsleitung, herausragende Alumni, Förderer und hochrangige Persönlichkeiten wie Finanzminister a.D. Prof. Dres. h.c. Manfred Lahnstein, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags Aydan Özoguz sowie Filmregisseur Volker Schlöndorff nehmen an den Festlichkeiten teil.