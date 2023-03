Berlin/Paderborn (ots) -Die britische Botschafterin in Deutschland Jill Gallard und Hajo Hinrichs, Präsident Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. pflanzten gemeinsam mit dem Bürgermeister von Paderborn und dem Kommandeur NATO Forward Holding Base Sennelager einen Amberbaum zu Ehren der verstorbenen Königin Elizabeth II.Am 8. September 2022 verstarb Königin Elizabeth II., und viele Menschen im Vereinigten Königreich, auf der ganzen Welt und auch in Deutschland betrauerten ihren Tod und würdigten ihr Lebenswerk. Zu ihrem Gedenken pflanzten die britische Botschafterin, Jill Gallard, der Präsident des Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V., Hajo Hinrichs, der Bürgermeister von Paderborn, Michael Dreier, und der Kommandeur NATO Forward Holding Base Sennelager, Colonel Mike Foster-Brown, am 1. März 2023 im Alanbrooke Quartier in Paderborn einen Amberbaum.Die Pflanzung dieses Baums knüpft an die Initiative "Queen's Green Canopy" (das "grüne Baumkronendach der Königin") an, mit der im vergangenen Jahr das Platin-Thronjubiläum von Königin Elizabeth II. gewürdigt wurde. Auch in Deutschland wurden ihr zu Ehren bereits in Berlin, Hannover, Hamburg, Bremen, München und Düsseldorf Bäume gepflanzt, als Beitrag zu einer lebenswerten Umwelt und als nachhaltiges Vermächtnis der 70-jährigen Regentschaft der Königin. Nach dem Tod von Königin Elizabeth II. wird die Initiative auf Wunsch ihres Schirmherrn König Charles III. bis Ende März 2023 fortgeführt.Der BdB als Projektpartner ist der Garant dafür, dass für jeden Ort der passende Baum standortgerecht ausgewählt wird. Insbesondere angesichts der deutlich spürbaren klimatischen Veränderungen kommt der Auswahl der Bäume eine besondere Bedeutung zu.Botschafterin Jill Gallard hält Paderborn für einen besonders passenden Ort: "Königin Elizabeth II. hat viele Reisen nach Deutschland unternommen, unter anderem fünf Staatsbesuche. Der Stadt Paderborn war sie besonders verbunden. Sie hat sie gleich dreimal besucht: 1965, 1977 und 1985 - und sich auch ins Goldene Buch der Stadt eingetragen. Ihr Sohn Prinz Edward, Graf von Wessex, hat letzten September Paderborn besucht und sich den Eintrag seiner Mutter im Goldenen Buch angesehen. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir ihr zu Ehren hier an diesem bedeutsamen Ort in Paderborn einen Amberbaum pflanzen dürfen. Ein großer Glücksfall ist, dass wir als Partner hierfür den Bund deutscher Baumschulen gewinnen konnten. Er spendet nicht nur die Bäume, sondern unterstützt uns auch mit fachmännischem Rat und Tat. Ein Baum ist für mich eine schöne Metapher für die deutsch-britischen Beziehungen, für Wandel und Beständigkeit.""Die gemeinsame Partnerschaft von Britischer Botschaft und Bund deutscher Baumschulen ist für einen solchen Anlass wie gemacht. Denn nicht nur die Monarchie verkörpert eine scheinbar eiserne Kontinuität, sondern auch die Produkte unserer Baumschulen. Darüber hinaus leisten die deutschen Baumschulen mit ihren Produkten einen wichtigen Beitrag, um die grüne Infrastruktur, die durch den Klimawandel, aber auch durch andere Phänomeneunter Druck gerät, zukunftsfest zu machen. Dieser Baum möge ein Symbol der Freundschaft unserer Länder sein", erläutert Hajo Hinrichs, BdB-Präsident"Die Stadt Paderborn verbindet eine mehr als sieben Jahrzehnte bestehende besonders tiefe Freundschaft mit dem Vereinigten Königreich. Die englische Königin Elizabeth II. hat unsere Domstadt in ihrer 70-jährigen Regentschaft dreimal besucht. Es freut mich daher umso mehr, dass über die Initiative auch in Paderborn ein Baum zur Erinnerung gepflanzt und unser nachhaltiges Alanbrooke Quartier zugleich verschönert wird", bedankt sich Bürgermeister Michael Dreier bei den Beteiligten.Pressekontakt:Jana ZielsdorfLeiterin ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 030-240 86 99-24zielsdorf@gruen-ist-leben.dewww.gruen-ist-leben.deOriginal-Content von: Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126784/5453623