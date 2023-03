EQS-News: MorphoSys AG / Schlagwort(e): Sonstiges

MorphoSys stellt präklinische Forschungsprogramme und Forschungsaktivitäten ein



02.03.2023

Medienmitteilung Planegg/München, 02. März 2023 MorphoSys stellt präklinische Forschungsprogramme und Forschungsaktivitäten ein Die MorphoSys AG (FSE: MOR; NASDAQ: MOR) gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine präklinischen Forschungsprogramme beenden und alle damit verbundenen Aktivitäten einstellen wird, um seine Kostenstruktur zu optimieren. Obwohl die Daten aus den präklinischen Programmen vielversprechend sind, müsste MorphoSys erhebliche Mittel investieren, um diese Programme bis zur klinischen Entwicklung zu bringen. Infolgedessen wird MorphoSys seine Belegschaft am Firmensitz in Planegg um rund 17% reduzieren. Diese Maßnahme und weitere Schritte, die bereits im vergangenen Jahr unternommen wurden, werden es MorphoSys ermöglichen, seine Ressourcen auf die Onkologie-Pipeline im mittleren bis späten Entwicklungsstadium zu konzentrieren. "Im vergangenen Jahr haben wir unsere Kostenstruktur angepasst und unsere Ressourcen auf die wichtigsten strategischen Prioritäten konzentriert, um den langfristigen Erfolg von MorphoSys zu sichern. Angesichts des herausfordernden Marktumfelds, in dem wir uns bewegen, müssen wir unsere Investitionen auf die am weitesten fortgeschrittenen klinischen Programme bündeln, die für das Leben von Patientinnen und Patienten den größten und schnellstmöglichen Unterschied machen werden", sagte Dr. Jean-Paul Kress, Vorstandsvorsitzender von MorphoSys. "Diese notwendige Entscheidung haben wir nicht leichtfertig getroffen. Wir werden unsere ausscheidenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit größtmöglichem Respekt behandeln, ihnen umfassende Abfindungspakete anbieten und sie auch bei der beruflichen Veränderung unterstützen. Ich möchte meine persönliche Wertschätzung für ihre Leistung ausdrücken, die sie für MorphoSys, die Wissenschaft und vor allem für das Leben von Patientinnen und Patienten erbracht haben." "Unsere Onkologie-Pipeline im Spätstadium weiter voranzutreiben hat bei MorphoSys höchste Priorität. Unsere Pipeline umfasst drei Phase 3-Studien und am wichtigsten ist dabei unsere MANIFEST-2-Studie zu Pelabresib in der Erstlinienbehandlung von Myelofibrose. Pelabresib hat großes Potenzial, die Standardtherapie bei Myelofibrose zu verbessern, und wir sind gespannt darauf, Anfang 2024 erste Daten aus dieser Zulassungsstudie vorlegen zu können", so Dr. Kress weiter. "Wir bleiben unserem Ziel treu, Krebspatientinnen und -patienten sicherere und wirksamere Behandlungsmöglichkeiten bieten zu wollen." MorphoSys wird alternative Verwendungsmöglichkeiten für die präklinischen Forschungsprogramme suchen. Das Unternehmen wird seine verbleibende Forschungsarbeit auf die translationale Forschung und die Unterstützung der technischen Weiterentwicklung für die klinischen Entwicklungsprogramme fokussieren. Über MorphoSys Bei MorphoSys haben wir eine klare Mission: Wir wollen Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen nutzen wir modernste Wissenschaft und Technologien, um neuartige Krebsmedikamente zu entdecken, zu entwickeln und Patienten zur Verfügung zu stellen. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. Mehr Informationen finden Sie auf www.morphosys.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter . Zukunftsbezogene Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über die MorphoSys-Gruppe. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Einschätzung von MorphoSys zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Liquidität, die Leistung oder die Erfolge von MorphoSys oder die Ergebnisse der Branche wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten historischen oder zukünftigen Ergebnissen, der Finanzlage und der Liquidität, der Leistung oder den Erfolgen abweichen. Selbst wenn die Ergebnisse, die Leistung, die Finanzlage und die Liquidität von MorphoSys sowie die Entwicklung der Branche, in der das Unternehmen tätig ist, mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, können sie keine Vorhersagen über Ergebnisse oder Entwicklungen in zukünftigen Zeiträumen treffen. Zu den Faktoren, die zu Abweichungen führen können. Zu den Faktoren, die zu Abweichungen führen können, gehören die Tatsache, dass die Erwartungen von MorphoSys falsch sein könnten, die inhärenten Ungewissheiten im Zusammenhang mit Wettbewerbsentwicklungen, klinischen Studien und Produktentwicklungsaktivitäten sowie behördlichen Zulassungsanforderungen, die Abhängigkeit von MorphoSys von Kooperationen mit Dritten, die Einschätzung des kommerziellen Potenzials seiner Entwicklungsprogramme und andere Risiken, die in den Risikofaktoren im Jahresbericht von MorphoSys auf Formular 20-F und anderen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereichten Unterlagen angegeben sind. Angesichts dieser Ungewissheiten wird dem Leser empfohlen, sich nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments. MorphoSys lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument zu aktualisieren, um geänderte Erwartungen in Bezug darauf oder auf geänderte Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen eine solche Aussage beruht oder die die Wahrscheinlichkeit beeinflussen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, zu reflektieren, es sei denn, dies ist ausdrücklich gesetzlich oder regulatorisch vorgeschrieben. Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte: Medien Kontakte:

