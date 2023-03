Das Metallrecyclingunternehmen Befesa S.A. (ISIN: LU1704650164) will den Aktionären eine Dividende in Höhe von 1,25 Euro je Aktie ausschütten. Dies entspricht rund 60 Prozent des Nettogewinns und damit der Dividenden-Policy von Befesa. Im Vorjahr wurden ebenfalls 1,25 Euro ausgeschüttet. Die Hauptversammlung findet am 15. Juni 2023 statt. Die Dividende entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 45,10 Euro einer aktuellen Dividendenrendite von ...

