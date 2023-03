NEU DELHI (dpa-AFX) - Angesichts von Spekulationen über Waffenlieferungen aus China an Russland hat Außenministerin Annalena Baerbock bei einem Treffen mit ihrem neuen chinesischen Kollegen Qin Gang auf die Einhaltung der UN-Charta gepocht. Sie habe deutlich gemacht, dass die Lieferung von Waffen oder von Gütern, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden könnten, "Unterstützung eines völkerrechtswidrigen Angriffskriegs wäre", sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag in Neu Delhi mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. In Indiens Hauptstadt beraten die Außenminister der G20-Wirtschaftsmächte.

Als Ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat habe China die Aufgabe, "für den Weltfrieden einzutreten und nicht einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg zu unterstützen", sagte Baerbock nach dem Treffen mit Qin Gang. Die chinesische Seite habe darauf hingewiesen, "dass man das nicht täte, was eine gute Nachricht wäre". Kürzlich hatte es Meldungen gegeben, wonach China Russland Drohnen für Angriffe auf zivile Ziele in der Ukraine überlassen könnte.

China hat den russischen Einmarsch in der Ukraine bis heute nicht verurteilt. Zum ersten Jahrestag der russischen Invasion am vergangenen Freitag hatte Peking ein Positionspapier vorgelegt. Darin wurden ein Waffenstillstand und Verhandlungen gefordert. Im Westen wurde das Zwölf-Punkte-Dokument mit Skepsis aufgenommen, weil es keine neue Initiative erkennen lasse und auch nicht den Abzug russischer Truppen aus der Ukraine vorsehe.