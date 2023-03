Berlin (ots) -Klimaschutz im Gebäudebereich und der Ausbau von erneuerbaren Energien gehen Hauseigentümern zu langsam voran. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Befragung der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online (www.co2online.de).Für 93 Prozent der Befragten ist der schnellere Ausbau und die stärkere Nutzung von erneuerbaren Energien in Deutschland wichtig bzw. sehr wichtig. Mehr als 4.000 Personen beteiligten sich innerhalb von 24 Stunden an der Online-Befragung, die noch bis Mitte März läuft.Über 80 Prozent sind sich darüber einig, dass Klimaschutz ein wichtiges bzw. sehr wichtiges Thema für die politische Agenda ist. Gleichzeitig ist jeder Zweite unzufrieden mit den bisherigen politischen Maßnahmen zum Klimaschutz in Deutschland. Das Erreichen des 1,5-Grad-Ziels halten fast 70 Prozent für unwahrscheinlich.Mehrheit modernisiert und nutzt erneuerbare EnergienDie Mehrheit der Befragten ergreift bereits im Alltag Klimaschutzmaßnahmen: 64 Prozent nutzen erneuerbare Energien und 56 Prozent haben ihr Haus modernisiert, um den Energieverbrauch zu senken."Das Zwischenergebnis der Befragung zeigt uns einmal mehr: Eigenheimbesitzer und -besitzerinnen sind engagiert in Sachen Klimaschutz und Energieeffizienz. Sie wollen die Energiewende im Gebäudebereich voranbringen, indem sie sich unabhängiger machen und erneuerbare Energien einsetzen", sagt Tanja Loitz, Geschäftsführerin von co2online. "Dafür erwarten sie politischen Rückenwind und ambitionierte Vorgaben, wie aktuell den Umstieg auf erneuerbare Energien beim Heizen."Die Umfrage wurde am 28. Februar von der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online gestartet und läuft noch bis Mitte März 2023. Insgesamt nahmen bisher 4.043 Menschen daran teil. 81 Prozent der Befragten gaben an, im Eigenheim zu wohnen. Die vollständigen Ergebnisse werden nach Abschluss der Befragung veröffentlicht.Über co2onlineDie gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online (www.co2online.de) steht für Klimaschutz, der wirkt. Mehr als 50 Energie- und Kommunikationsexperten machen sich seit 2003 mit Kampagnen, Energierechnern und PraxisChecks stark dafür, den Strom- und Heizenergieverbrauch in privaten Haushalten auf ein Minimum zu senken. Die Handlungsimpulse, die diese Aktionen auslösen, tragen messbar zur CO2-Minderung bei. Im Fokus stehen Strom- und Heizenergie in Gebäuden, Modernisierung, Bau sowie Hilfe im Umgang mit Fördermitteln. Unterstützt wird co2online von der Europäischen Kommission, vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz sowie von Medien, Wissenschaft und Wirtschaft.Pressekontakt:Alexander Steinfeldtco2online gemeinnützige GmbHHochkirchstr. 910829 BerlinTel.: 030 / 780 96 65 - 10E-Mail: alexander.steinfeldt@co2online.deOriginal-Content von: co2online gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58889/5453646