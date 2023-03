Die WEB Windenergie AG begibt eine neue Anleihe. Die Laufzeit beträgt zehn Jahre, die Verzinsung liegt bei 4,5 Prozent bei jährlicher Tilgung. Das Volumen wird bei ca. 20 Mio. Euro angesetzt. Mit dem Kapital soll der Wachstumskurs intensiviert werden, so das Unternehmen. Die neue, jährlich teiltilgende Anleihe kann voraussichtlich bis Mitte April 2023 gezeichnet werden. Alle emittierten Anleihen werden am Vienna MTF der Wiener Börse im Segment corporates prime gehandelt. Es ist geplant, auch diese Anleihe im Vienna ESG Segment der Wiener Börse zu listen. Aktuell betreibt die W.E.B 265 Windkraftanlagen, 42 Photovoltaikanlagen und drei Wasserkraftwerke in Österreich, Deutschland, Frankreich, Tschechien, Italien, Kanada und den USA. Die ...

