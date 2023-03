ESSEN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern Evonik treibt den Verkauf seiner stark von der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung abhängigen Geschäftsbereiche voran. "Die Abgabe unseres Standorts Lülsdorf in neue Hände wird der nächste Schritt des Verkaufs der Geschäfte unserer Division Performance Materials werden", sagte Konzernchef Christian Kullmann am Donnerstag im Zuge der Vorlage der Jahreszahlen für 2022 laut Mitteilung. Die Verhandlungen befänden sich in fortgeschrittenem Stadium. In der Sparte Performance Materials hat Evonik schon vor einiger Zeit die Bereiche rund um chemische Standardprodukte gebündelt. Der Fokus liegt seither auf den drei Wachstumssparten Specialty Additives, Nutrition & Care und Smart Materials.

Am Standort Lülsdorf beschäftigt Evonik laut Unternehmensabgaben rund 500 Mitarbeiter. Mittels Chlor-Elektrolyse werden dort Alkoholate hergestellt, die vor allem für die Biodiesel-Herstellung benötigt werden, aber auch in Kosmetika, Rostschutzprodukten und Lebensmitteln verwendet werden./mis/mf/men