Mensch und Maschine: Ein Wachstumswert par excellence - Feste Erträge mit digitalen Produkten

Frankfurt am Main - 02.03.2023 (pta/02.03.2023/10:00) - Seit 2015 wurde der Umsatz verdoppelt, und die Gewinnentwicklung hielt damit Schritt. Die Bilanzsumme wuchs um 60 %, und die EK-Quote legte fast kontinuierlich auf grundsolide 46.9 % per 30.09.2022 zu.

Überdies wurde in diesem Zeitraum immer Dividende gezahlt - selbst im Jahr 2020, als alle Unternehmen sich ziemlich zugeknöpft zeigten. Mit 30 Jahren gründete der Diplom-Informatiker Adi Drotleff 1984 das Unternehmen, das heute einer der führenden Entwickler von CAD/CAM-Lösungen ist. Zwölf Jahre später, die Jahreserlöse hatten die Schwelle von EUR 50 Mio. längst deutlich überschritten, wurde die Gesellschaft in eine AG umgewandelt.

Zum Konsolidierungskreis zählen heute Gesellschaften in Frankreich und Ungarn, Brasilien und Indien. Von den insgesamt über 40 rechtlich selbständigen Einheiten sind viele von Inhabern geführt, die durch ihre Beteiligung unmittelbares Interesse am Erfolg haben. Sie verfolgen das Ziel, den Umsatz jedes Jahr anderthalbmal so schnell wachsen zu lassen wie die Kosten. Das wird von 70 % der Einheiten umgesetzt. Die übrigen 30 %, so Drotleff, zeigen großen Ehrgeiz, bei nächster Gelegenheit auch zu dieser Mehrheit zu zählen: "Das erklärt, warum dieses lokal gesteuerte System uns so robust selbst durch schwierige Situationen wie die Pandemie navigiert hat. Unsere Mittelfrist-Prognose einer Gewinn-Verdoppelung in vier bis fünf Jahren basiert auf dieser Strategie, impliziert aber natürlich solche Schwankungen wie das steilere Wachstum 2022, gefolgt von einem flacheren 2023."

Das Ergebnis je Aktie soll 2023 auf EUR 1.64 bis 1.81 zulegen und sich bis 2027 in Richtung EUR 3.- bewegen. Das sich daraus ergebende KGV ist für einen Wachstumswert nicht zu hoch, während das scheinbar hohe KBV sich teilweise durch den strikten Verzicht auf die Aktivierung von Entwicklungskosten erklärt. Dem entspricht eine niedrige Verschuldung. Anleger sollten sich rechtzeitig mit gestaffelten Limiten positionieren.

Der ausführliche Bericht über die Mensch und Maschine SE mit dem Vorstandsinterview wird in der März-Ausgabe des Nebenwerte-Journal veröffentlicht: www.nebenwerte-journal.de ( http://www.nebenwerte-journal.de/ ). Der Abdruck ist unter Angabe der Quelle frei.

