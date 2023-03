Berlin (ots) -Wie können wir für mehr Sicherheit und Gesundheit in Schule und Kita sorgen? Darum geht es am Gemeinschaftsstand (Halle 5 Stand C40) der gesetzlichen Unfallversicherung auf der Bildungsmesse didacta, die vom 7. bis 11. März 2023 in Stuttgart stattfinden wird. Mit dabei sind die Unfallkasse Baden-Württemberg, der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) und der Spitzenverband Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV).Am Stand geben pädagogische Fachkräfte Tipps, wie mehr Schwung in den Unterricht gebracht werden kann. Frei nach dem Motto: weniger sitzen, mehr bewegen. Dazu passt auch das Thema Gesundheitsvorsorge, das ebenfalls aufgegriffen werden wird. Die DGUV stellt ihr digitales Schulportal "Lernen und Gesundheit (https://www.dguv-lug.de/)" vor und hat auch Informationsmaterial zur sicheren und gesunden Kita oder Schule mit im Gepäck.Der DVR präsentiert seine Kampagne: German Road Safety Kids (https://www.germanroadsafety.de/kids/) und das Institut für Arbeitssicherheit der DGUV (IFA) demonstriert kleine Experimente aus seinem Projekt "Kinder forschen zu Sicherheit und Gesundheit (https://publikationen.dguv.de/praevention/allgemeine-informationen/4347/kinder-erforschen-sicherheit-und-gesundheit-experimente-zur-praevention)". Spiel und Spaß sollen auch nicht zu kurz kommen. Am Stand steht eine Fußball-Torwand bereit und die Unfallkasse Baden-Württemberg lädt zu einem Gewinnspiel ein.Die DGUV vergibt Eintrittsgutscheine für die didacta. Die ersten 100 Interessentinnen und Interessenten bekommen einen Eintritts-Code zugesandt. Bitte schicken Sie ihre Mail an veranstaltungen@dguv.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Datenschutzhinweis: Zur Durchführung verarbeiten wir ausschließlich Ihre Emailadresse. Wir löschen Ihre Email sowie die Antwortmail an Sie spätestens mit dem Ende der didacta. Eine darüber hinausgehende Speicherung von Daten findet nicht statt. Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter datenschutzbeauftragter@dguv.de.Pressekontakt:Stefan BoltzPressesprecherDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und UnfallkassenTel.: +49-30-130011414presse@dguv.deOriginal-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65320/5453727