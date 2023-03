Braunschweig (ots) -Am 1. März übernimmt Runi Egholm die Werkleitung des Nordzucker-Standorts in Uelzen. Egholm folgt auf Mathias Böker, der die Position seit 2015 innehatte. Böker wird künftig standortübergreifende strategische Projekte leiten.In feierlichem Rahmen und im Beisein der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übergab Mathias Böker am 1. März die Leitung des Nordzucker-Standorts in Uelzen an seinen Nachfolger Runi Egholm. Mathias Böker ist seit 1994 für Nordzucker in Uelzen tätig, wo er zunächst als Betriebsingenieur arbeitete. Bevor er 2015 die Werkleitung übernahm, verantwortete er ein Ausbauprojekt des Nordzucker-Standortes in der Slowakei. "Mathias Böker hat über Jahre das Werk Uelzen sehr erfolgreich geleitet. Er bringt umfassende technische Erfahrung mit und ist ein ausgewiesener Experte in der Steuerung von Großprojekten. Wir freuen uns, dass er künftig für uns standortübergreifende strategische Projekte leiten wird", betont Alexander Godow, COO von Nordzucker.Runi Egholm ist Chemieingenieur, seit 2008 für den Nordzucker-Konzern tätig und leitete von 2014 bis 2019 das dänische Werk in Nakskov. Zuletzt war er als Head of Production Excellence für übergreifende und koordinatorische Aufgaben im Bereich Operations verantwortlich. "Runi Egholm zeichnen umfassende Erfahrungen in der Produktion, der Instandhaltung und bei Investitionsprojekten aus. Er wird einen frischen Blick mitbringen und dabei helfen, dass wir den Austausch zwischen unseren Standorten - auch über Ländergrenzen hinweg - noch weiter verbessern", so Sven Buhrmann, Head of Operations.In Uelzen wird seit 1883 Zucker hergestellt. Heute ist es das größte Werk der Nordzucker in Deutschland. Während der Kampagne werden dort täglich bis zu 21.000 Tonnen Rüben zu Zucker verarbeitet. Zu Kampagnezeiten sind rund 340 Personen in Uelzen beschäftigt - darunter Stammmitarbeiter, Zeit- und Kampagnekräfte und 24 Auszubildende.Pressekontakt:Nicole DinterHead of CommunicationNordzucker Group_____________________________________________________________________Nordzucker AG Küchenstraße 9 38100 Braunschweig Tel. +49 531 2411 158mailto:nicole.dinter@nordzucker.comhttps://www.nordzucker.comAufsichtsratsvorsitzender: Jochen Johannes JuisterVorstand: Dr. Lars Gorissen (Vors.)Alexander Bott | Alexander GodowSitz der Gesellschaft Braunschweig Amtsgericht Braunschweig HRB 2936Original-Content von: Nordzucker AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120645/5453748