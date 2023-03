Interview zur 6,50%-Anleihe: Bauakzente Balear Invest: "Luxus-Immobilien auf Mallorca sind knapp und mit uns können Anleger profitieren"

Von Krise keine Spur: Die Preise für Immobilien auf Mallorca sind im Jahr 2022 im Durchschnitt um 10,9 % gestiegen. Wachstumstreiber waren erneut Luxus-Objekte. In diesem Segment lag die Steigerung bei inselweit 16 %.

Insbesondere im Südwesten werden inzwischen bis zu 30.000 Euro pro Quadratmeter bezahlt. Zu diesen Ergebnissen kommt eine unabhängige Marktstudie des Center for Real Estate Studies (CRES). Ein Ende der Preissteigerungen auf der Baleareninsel sehen die Experten nicht. Denn das Angebot bleibt knapp. Davon können Anleger mit der 6,50-%-Anleihe der Bauakzente Balear Invest GmbH profitieren. Das Wertpapier kann an der Börse Quotrix gebührenfrei erworben werden. Das Unternehmen aus dem Raum Düsseldorf realisiert exklusive Immobilien auf Mallorca. Eine Villa in Port d'Andratx / Cala LLamp steht kurz vor der Fertigstellung und ein neues Grundstück wurde gekauft. Interview mit dem Gründer und Geschäftsführer der Bauakzente Gruppe Torsten Uhlig über den Markt und das Geschäftsmodell.

Herr Uhlig, stellen Sie zum Start die Bauakzente Gruppe kurz vor.

Uhlig: Die Bauakzente Gruppe ist ein von mir vor über 15 Jahren gegründeter Immobilienprojektentwickler. Wir realisieren und verkaufen Ein- & Mehrfamilienhäuser im gehobenen Segment. Neben der Kernregion Nordrhein-Westfalen haben wir im Jahr 2002 auf Sylt die erste Luxus-Immobilie entwickelt. Die Anleiheemittentin Bauakzente Balear Invest GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Bauakzente Uhlig GmbH und ausschließlich auf Luxus-Immobilien auf Mallorca spezialisiert. Auf der beliebten Baleareninsel sind wir seit dem Jahr 2015 aktiv und haben seitdem sechs Projekte entwickelt und erfolgreich verkauft.



Was macht Mallorca so attraktiv für Immobilienkäufer?

Uhlig: So vieles. Mallorca bietet eine mindestens in Europa einzigartige Mischung aus Lebensqualität, Infrastruktur und Erreichbarkeit. Angefangen bei rund 300 Sonnentage pro Jahr sowie unzähligen Strände und Buchten, aber auch Berge zum Wandern und Radfahren. Die Hauptstadt Palma mit ihrer historischen Altstadt ist genauso anziehend wie die Küstenorte und entzückenden Dörfer im Landesinneren. Auch für besondere Wünsche und Bedürfnisse wird einiges geboten: zwei Privatjetflughäfen, internationale Schulen, Yachthäfen und Restaurants mit Michelin Sternen. Dies alles erreicht man aus praktisch jeder europäischen Metropole innerhalb von zwei bis vier Flugstunden. Seit vergangenem Sommer gibt es sogar Nonstopflüge aus New York - was übrigens die Nachfrage im Luxus-Segment nochmal weiter antreibt.

Steigende Zinsen sind im Luxus-Segment kein Faktor, sondern eher Kapitalerhalt, Sachwerte als Inflationsschutz und natürlich Lebensqualität.

In Deutschland haben konjunkturelle Sorgen und steigende Zinsen den Immobilienboom der vergangenen Jahre vorerst gestoppt. Warum scheint Mallorca so krisenresistent zu sein? Gemäß der jüngsten Markstudie sind die Preise im vergangenen Jahr sogar nochmal schneller gestiegen als in 2021 und das Angebot geht weiter zurück.

Uhlig: Insbesondere das Luxus-Segment auf Mallorca ist mit dem deutschen Wohnimmobilienmarkt nicht vergleichbar. Für unsere Kunden ist es eher die zweite, dritte oder vierte Immobilie auf der Welt. Wer ein Objekt für drei oder mehr Millionen Euro kauft, finanziert ganz überwiegend mit Eigenkapital - Fremdkapital wird höchstens aus steuerlichen Gründen genutzt. Daher sind die aktuell steigenden Zinsen dort kein Thema. Entscheidend für den Kauf sind eher Kapitalerhalt, Sachwerte als Inflationsschutz und natürlich Lebensqualität. Zudem sind die Preise im Vergleich zu Miami oder der Côte d'Azur nicht hoch. Außerdem ist es seit Jahren politischer Wille, die Insel stärker abseits des Massentourismus zu positionieren.

Doch auch in Spanien dürften Sie die Lieferkettenproblematik und steigenden Preise beim Bau spürbar sein oder?

Uhlig: Dagegen sind wir nicht immun. Doch zeigt unser aktuelles Projekt Marimont, dass wir damit gut umgehen können. Wir haben ein gewachsenes Netzwerk vor Ort und können uns auf ein oder zwei Projekte fokussieren. Dies ist gerade in volatilen Zeiten ein wichtiger Faktor. Aber klar ist auch, bauen wird teurer. Diese Preise können wir allerdings weitergeben da erst kurz vor oder nach Fertigstellung der Immobilie verkauft wird. Außerdem sind die Margen bei exklusiven Objekten sehr attraktiv, also selbst wenn wir mal bei einem Verkauf etwas weniger verdienen sollten, sollten Zins- und Rückzahlung der Anleihe keine Herausforderung darstellen.

Der geplante Verkauf unseres aktuellen Projekts für über 10 Mio. Euro wird die bereits starke Eigenkapitalquote weiter erhöhen.

Sie haben Ihr aktuelles Projekt Marimont kurz angesprochen, wie ist dort der Stand?

Uhlig: Marimont ist unser bisher spektakulärstes Projekt. Nach der Fertigstellung - bezugsfertig und voll möbliert - Mitte 2023 soll die Luxus-Villa für über 10 Mio. Euro verkauft werden. Anleger können sich also schon bald auf einen zusätzlichen Eigenkapitalzufluss freuen. Beim Bau liegen wir voll im Zeitplan. Die Fenster wurden in den vergangenen Wochen eingebaut. Auch die Fußbodenheizung wurde fertiggestellt und alle Natursteinböden sowie das hochwertige Parkett wurden verlegt. Derzeit werden die sieben Bäder realisiert und die Fassadenarbeiten stehen kurz vor Fertigstellung. Damit nimmt das spektakuläre und moderne Objekt mehr und mehr Form an. Auf vier Ebenen und einer Wohnfläche von 691 qm inklusive Lift werden sich sechs Schlafzimmer verteilen. Auch eine Tiefgarage mit sechs Stellplätzen wird vorhanden sein. Im Infinity Pool mit einer automatischen Salzwasseraufbereitung werden die künftigen Eigentümer einen herrlichen Blick auf das Meer mit traumhaften Sonnenuntergängen haben. Die Umgebung ist sehr exklusiv: Der Gran Folies Beach Club ist wenige Fußminuten entfernt und zum Hafen von Port Andratx sind es nur wenige Autominuten.

Und was planen Sie mit der neuen Anleihe?

Uhlig: Die Anleihemittel sollen - neben unserer für Projektentwickler traditionell hohen Eigenkapitalquote - für die Wachstumsfinanzierung innerhalb unseres bewährten Geschäftsmodells genutzt werden. Künftig soll jedes Jahr mit dem Bau eines neuen Objektes begonnen werden, um dann auch regelmäßige Verkaufserlöse zu erzielen.



Neubauvilla bei Port Andratx

Haben Sie bereits ein weiteres Projekt in der Pipeline?

Uhlig: In Nova Santa Ponsa, hoch oben auf dem Hausberg "Ensaimada", haben wir gerade ein Grundstück in traumhafter Lage für das Projekt Ocean View gekauft. Es hat eine Fläche von 905 qm mit Südausrichtung, einen unverbaubaren Blick auf das offene Meer, auf Port Adriano und die Malgrats-Inseln. Die geplanten 536 qm Nutz-/ Wohnfläche des modernen Objektes werden sich auf drei Ebenen inklusive Keller verteilen. Es wird über 4 Schlafzimmer und 5 Bäder sowie über eine große Garage und Infinity Pool verfügen. Die künftigen Eigentümer werden modernste Technik vom Heimautomationssystem über eine Fußbodenheizung bis zum energieeffiziente Ku¨hl- und Heizsystem mit Solarpanelen vorfinden. Der entsprechende Bauantrag wurde bereits Ende 2022 eingereicht. Der Verkaufspreis wird sicher über neun Mio. Euro liegen.

Mit der Entwicklung von Luxus-Immobilien erzielen wir deutlich zweistellige Margen.

Und welche Margen lassen sich mit solchen Luxus-Immobilien erzielen?

Uhlig: Die Margen in diesem Segment liegen im deutlich zweistelligen Bereich. Entsprechend groß ist der Puffer, um kurzfristige Preisschwankungen auszugleichen. Und auch für die Anleiheinvestoren bedeutet dies eine höhere Sicherheit als bei Geschäftsmodellen mit hauchdünnen Margen.

Was sollten Anleger sonst noch wissen?

Uhlig: Mit unserer Anleihe investieren Anleger in ein etabliertes Geschäftsmodell in einem hoch attraktiven und funktionierenden Immobilienmarkt. Als verlässlicher Emittent haben wir uns seit 2019 etabliert. Die damals zum Bau der aktuellen 10-Mio.-Euro-Villa privat platzierten Anleihe mit einem Volumen von rund 3 Mio. Euro, werden wir durch den Verkauf pünktlich tilgen und gleichzeitig unser Eigenkapital stärken. Denn als Inhaber und Geschäftsführer ist mir eine solide finanzielle Basis besonders wichtig. Ende 2022 verfügten wir über eine für unsere Branche sehr solide Eigenkapitalquote von gut 30 % und liquide Mittel von über 1 Mio. EUR. Daher haben wir uns auch dazu verpflichtet, den Kupon auf 7,5 % zu erhöhen, falls die Eigenkapitalquote während der Laufzeit unter 20 % fallen sollte.

Herr Uhlig, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.

Eckdaten zur Bauakzente-Anleihe:

Emittent: Bauakzente Balear Invest GmbH

Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung (nicht nachrangig)

Kaufmöglichkeit: Börse Quotrix (gebührenfrei*)

Emissionsvolumen: bis zu 8 Mio. Euro

ISIN: DE000A30VGQ1

Zinssatz (Kupon): 6,50 % p.a.

Laufzeit: 5 Jahre, bis zum 31.08.2027

Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro

Rückzahlungskurs: 100 %

*Gehandelt werden kann die Anleihe über Frankfurt, Düsseldorf und Quotrix. Sparen Sie sich jedoch die üblichen Kosten, denn über Quotrix entfallen Börsenentgelte und Makler-Courtage komplett. Es entstehen Ihnen lediglich die Kosten Ihres Brokers.

Das rechtlich maßgebliche Wertpapier-Informationsblatt (WIB) steht unter https://smartbroker.de/lp-verbund-bauakzente-anleihe zur Verfügung.