Der Lithiumpreis hat in den vergangenen Tagen deutlich korrigiert. Doch das ist kein Weltuntergang und keine Überraschung. Der Fehler ist, sich bei Rohstoffaktien am durchschnittlichen KGV der letzten Jahre zu orientieren, sagt Markus Bußler. Das führe am Top einer Preisbewegung zu der Annahme, ...