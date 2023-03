München (ots) -Zum Ende der 73. Internationalen Filmfestspiele Berlin blickt Campari auf zehn Tage voller kreativer Begegnungen und zahlreicher begeisternder Aperitif-Momente innerhalb der internationalen Filmwelt in der Hauptstadt zurück. Die Campari-Bar in der Berlinale Interview Lounge im Grand Hyatt Hotel war das Highlight des ersten Jahres der Partnerschaft zwischen dem ikonischen roten italienischen Aperitif und einem der größten Publikumsfilmfeste der Welt. Vis-à-vis dem Berlinale Palast am Potsdamer Platz konnten die Gäste der Campari-Bar bei einem Campari Spritz vorab die Red Carpet-Momente der Film-Premieren aus erster Reihe verfolgen. Die Drinks wurden vom Barteam der legendären und weltbekannten Mailänder Bar Camparino in Galleria zubereitet. Neben dem Campari Spritz wurde der exklusiv für die diesjährige Berlinale entwickelte Drink Red Carpet serviert - eine Negroni-Variation, kreiert als Tribut an das dynamische Berlin.Viele Berlinale-Gäste nutzten die Bar im Grand Hyatt für Momente des Zusammenkommens mit Freund*innen oder Kolleg*innen, unter ihnen Moderatorin Palina Rojinski, Comedian und Autor Felix Lobrecht mit dem Filmteam von Sonne & Beton oder Schauspieler Pierfrancesco Favino, Hauptdarsteller im italienischen Thriller "L'ultima notte di Amore", der im Rahmen des Filmfests Premiere feierte.Zur Halbzeit des Filmfests lud die Berlinale gemeinsam mit Campari als Partner erstmals zum Berlinale-Bergfest ins legendäre Metropol, das an dem Abend in Campari-Rot erstrahlte. Auf drei Ebenen feierte die Filmwelt in der historischen Location bis in die Nacht. Die Crowd, ein Mix aus nationalen und internationalen Gästen, verbunden durch die Leidenschaft zum Film und die Kunst des Kinos wie die Regisseurin Frauke Finsterwalder (Sisi und ich), Schauspieler Langston Uibel (Roter Himmel), Schauspieler Jannik Schümann (Die Mitte der Welt) und Moderatorin Aminata Belli.Am Vorabend des Berlinale-Bergfests lud Breaking Through The Lens zum jährlichen Network-Event in die Campari-Bar im Grand Hyatt ein. Die Organisation bringt als weiblich identifizierende und nicht binäre Produzentinnen, Regisseurinnen und Filmschaffende mit potentiellen Geldgebern zusammen. Campari kooperierte mit der Initiative, um die Organisation zu unterstützen und deren Anliegen voranzubringen.Im Berlinale-Palast wurde über die gesamte Festivalzeit Campari Spritz serviert und auch an vielen anderen Festival-Events und -Locations hat Campari Spritz während der Berlinale für einen "Touch-of-Red" gesorgt, u. a. beim spektakulären Dine & Shine Dinner von Berlinale Talents, beim Awardee Dinner am Abend der Verleihung des Goldenen Bären und bei der Award Party im berühmten Crackers.Campari verbindet eine langjährige Tradition mit der Welt des Kinos und die offizielle Partnerschaft mit der Berlinale ist eine konsequente Weiterführung des Engagements der Marke in diesem Bereich. "Die Partnerschaft mit der Berlinale war ein voller Erfolg", so Andrea Neri, Managing Director Campari Group Deutschland. "Kino ist die perfekte Alchemie aus Leidenschaft und Kreativität und schafft unvergessliche Geschichten, Momente und Inspiration für die Zuschauer*innen. Das passt zum Anspruch von Campari, wo wir seit Jahren mit Red Passion dazu inspirieren, die Grenzen der Kreativität zu erweitern und Neues zu probieren und zu überraschen."Für weitere Informationen folgen Sie den Social-Media-Kanälen von Campari: @campari.de und @campariofficial.RED CARPET BERLINALE EDITIONZutaten- 35ml Campari- 20ml Espolòn Tequila Blanco- 15ml sea leaf infused Fino Sherry- 15ml Cinzano Vermouth Extra Dry- 5ml Salt syrup- 2 Dash Bitter Orange- 2 Dash Wray & Nephew Overproof Rum- 1 Spray Bergamot essence (a spray)Garnish: OrangenzesteZubereitung: Alle Zutaten auf Eis verrühren und auf einen großen Eiswürfel in Tumbler abseihenGlas: TumblerCampariRedPassionwww.campari.comhttps://www.youtube.com/EnjoyCamparihttps://www.facebook.com/Camparihttps://instagram.com/campari.dehttps://instagram.com/campariofficialPressekontakt:Campari Deutschland GmbHErrico LandiPhone: +49 89 210 37-0E-Mail: Errico.landi@campari.comwww.camparigroup.comIML Kommunikation UGIngrid Meyer-Lohrmanningrid@iml-kommunikation.deOriginal-Content von: Campari Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/68842/5453765