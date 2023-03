DJ CRH steigert Gewinn, plant Aktienrückkauf und US-Börsennotierung

Von Joe Hoppe

DUBLIN (Dow Jones)--CRH hat im abgelaufenen Jahr mehr verdient und umgesetzt und dabei von strategischen Weichenstellungen und der guten Nachfrage in bestimmten Regionen profitiert. Wie der irische Baustoffhersteller weiter mitteilte, will er im kommenden Jahr Aktien für bis zu 3 Milliarden US-Dollar zurückkaufen. Zudem plant er eine Börsennotierung in den USA.

Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg 2022 auf 5,62 Milliarden US-Dollar von 4,99 Milliarden. Er lag oberhalb der Unternehmensprognose von 5,5 Milliarden Dollar, die die CRH plc im November ausgegeben hatte.

Vor Steuern verdiente das Unternehmen 3,47 Milliarden Dollar nach revidierten 3,10 Milliarden Dollar im Vorjahr. Der Umsatz stieg auf 32,72 Milliarden Dollar von ebenfalls angepassten 29,21 Milliarden Dollar. Die Verbesserungen spiegeln laut Mitteilung strategische Entscheidungen, die robuste Nachfrage sowie die gute Geschäftsentwicklung in Nordamerika und Europa wider.

Die US-Börsennotierung stehe im Einklang mit der Geschäftsentwicklung, da CRH rund 75 Prozent seines EBITDA im US-Markt generiere. Außerdem verspreche sich der Konzern davon bessere Geschäfts- und Akquisitionsmöglichkeiten.

Das Unternehmen hat eine finale Dividende von 1,03 Dollar je Aktie deklariert, wodurch sich die Ausschüttung für das gesamte Jahr auf 1,27 Dollar erhöht (Vorjahr: 1,21 Dollar).

Im laufenden Jahr rechnet CRH mit einer stabilen Nachfrage und Preissteigerungen, trotz makroökonomischer Unsicherheiten und der anhaltenden Kosteninflation.

