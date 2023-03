Amazon hat eine Vereinbarung mit dem Online-Hypothekenfinanzierer Better getroffen. Die erlaubt es Mitarbeitenden nun, einen Teil ihrer Aktienwerte zum Hauserwerb zu verwenden. Mitarbeitenden-Aktien in Unternehmen sind häufig an Bedingungen gebunden und daher meist eher eine Wette auf spätere Gewinne als konkret nützlich in der Gegenwart. Das ändert sich für US-Mitarbeitende von Amazon in Florida, New York und im Bundesstaat Washington nun. Später sollen weitere US-Beschäftigte von dem Programm ...

Den vollständigen Artikel lesen ...