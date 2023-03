Elon Musk hat einen neuen Masterplan enthüllt. Dieser soll den Weg in eine nachhaltige Zukunft ebnen. Neue Autos kündigte der CEO dabei im Rahmen des Investor Days im texanischen Austin nicht an. Es war der dritte Masterplan, den Tesla-Boss Elon Musk am Mittwochabend in der Gigafactory in Austin vorstellte. Während bei den ersten beiden Masterplänen 2006 und 2016 vor allem neue Tesla-Modelle im Fokus standen, konzentriert sich der dritte Teil darauf, dass Tesla die globalen Bemühungen anführen will, fossile Brennstoffe zu eliminieren und die Welt auf nachhaltige Energie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...