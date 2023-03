DJ PTA-News: QMD International Holdings Company Ltd.: QMD meldet Übernahme der He Yan Company

Hong Kong, SAR der VR China, 02. März 2023 (pta/02.03.2023/10:45) - * Verlagerung des Schwerpunkts auf den Besitz und Betrieb von Rechenzentren * 20 Millionen Euro Asset-Transaktion

QMD International Holdings Company Limited (JT9; ISIN: VGG3223A1057) gibt heute eine strategische Neuausrichtung des Unternehmens durch die Übernahme der He Yan Company Limited bekannt. Der einzige Vermögenswert von He Yan Company Limited ist eine 80-prozentige Beteiligung an einem Rechenzentrum in der Demokratischen Volksrepublik Laos. Diese Immobilie wird als Serverfarm für das Mining von Kryptowährungen eingesetzt. Das Asset wurde zum Kaufpreis von 20 Millionen Euro von einer von Herrn He Yan kontrollierten Gesellschaft erworben. Als Gegenleistung erhält der Verkäufer 2 Millionen eigene Aktien aus dem Bestand von QMD sowie eine Forderung in Form eines unverzinslichen, nicht abrufbaren Darlehens in Höhe von 14 Millionen Euro. Nach Abschluss des Erwerbs wird der Verkäufer zu einem bedeutenden Minderheitsaktionär, Herr He Yan wird einem Sitz im Board von QMD einnehmen.

Die Krypto-Serverfarm wurde 2021 errichtet und hat eine maximale Kapazität von 50 MW. Sie bietet technischen Support vor Ort und fortlaufende Sicherungsmaßnahmen. Als Colocation-Center konzipiert, werden die Rechenzentrumskapazitäten den Endnutzern in verschiedenen Servicestufen zur Verfügung gestellt.

Die Gesellschaft prüft derzeit weitere Übernahmen in diesem Sektor.

"Wir glauben, dass die aktuellen Markttrends im Kryptobereich eine hervorragende Gelegenheit für QMD International bieten, sich neu zu positionieren. Wir erwarten aus diesem Investment sowohl einen positiven Cashflow, als auch einen langfristigen Wertzuwachs. Dabei setzen wir nicht allein auf die Entwicklung im Kryptosektor, sondern investieren in die diesem zugrunde liegenden Technologien", so Patrick P.L. Chan, Chairman und Chief Executive Officer von QMD International.

