Die Heizölpreise sind im Vortagesvergleich in Österreich erneut minimal gesunken und stiegen deutlich in der Schweiz und Deutschland. Für die USA haben die Märkte bereits vier weitere Zinsanhebungen eingepreist, was den Euro erneut ausbremst. Die IEA geht davon aus, dass sich Chinas Gasbedarf für 2023 um 35 Prozent erhöhen wird und die Gaspreise damit im Sommer wieder das astronomische Vorjahresniveau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...