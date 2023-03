Die DIC Asset AG (ISIN: DE000 A1X3XX 4) verbucht weiteren Vermietungserfolg: So wurden die letzten verfügbaren Logistik- und Büroflächen von 5.500 qm in der Logistikimmobilie in Wolfhagen an die NEWA-Vertriebs GmbH vermietet und damit Vollvermietung des Objekts erzielt. Mit dieser Neuvermietung sind das rund 33.300 qm große Logistikzentrum und das Portfolio des offenen Immobilien-Spezial-AIF "RLI ...

