DJ Nachhaltigkeitsindikatoren gewinnen bei Vorstandsvergütung an Gewicht

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Soziale und ökologische Kriterien haben bei der Vorstandsvergütung erheblich an Bedeutung gewonnen. Das zeigt nach Angaben der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung eine neue Studie, die das zu der Stiftung gehörende Institut für Mitbestimmung und Unternehmensführung gefördert hat. "Die Zahl der Unternehmen mit sozialen und ökologischen Kriterien in der Vorstandsvergütung ist regelrecht explodiert", schrieben Judith Beile und Katrin Schmid, die laut den Angaben die Vergütungspraxis in großen deutschen Kapitalgesellschaften untersucht haben.

Im Geschäftsjahr 2021 hatten demnach alle Unternehmen im DAX und 41 von 50 MDAX-Unternehmen "nichtfinanzielle beziehungsweise nachhaltige Kriterien in ihre Vergütungssysteme integriert oder die Einführung für das Geschäftsjahr 2022 angekündigt". Eine frühere Untersuchung aus dem Jahr 2013 sei lediglich auf zehn Unternehmen im DAX und sechs im MDAX gekommen. Die Vergütung der Vorstandsmitglieder habe sich bis vor wenigen Jahren fast ausschließlich an "klassischen finanziellen Kennzahlen" wie dem operativen Gewinn oder dem Aktienkurs orientiert.

Noch immer ständen solche Faktoren im Mittelpunkt, wenn es darum gehe, die Leistung des Managements zu bewerten. Doch fristeten andere Faktoren "kein Nischendasein mehr". Soziale Themen wie die Zufriedenheit der Belegschaft, Personalentwicklung, Diversity oder Frauenförderung kämen bei den Vergütungskriterien ebenso vor wie CO2-Emissionen, der Einsatz erneuerbarer Energien und Umweltschutz. Zudem gebe es weitere Kriterien nichtfinanzieller Art, zum Beispiel Kundenzufriedenheit, Investitionen oder den Aufbau neuer Geschäftsfelder.

Die gewachsene Bedeutung von Nachhaltigkeitsindikatoren habe verschiedene Gründe. Die Initiative zur Implementierung gehe stark von der Arbeitnehmerseite aus, die gesellschaftliche Debatte habe jedoch auch zu neuen Richtlinien der EU geführt, die die Unternehmen verpflichteten, über nichtfinanzielle Tatbestände Auskunft zu geben, sowie zu Änderungen im Aktienrecht und im Corporate-Governance-Kodex.

March 02, 2023 04:53 ET (09:53 GMT)

